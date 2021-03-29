نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الشحن جواهر فري فاير من خلال ID في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشحن جواهر فري فاير من الألعاب التي يفضلها الكثير من اللاعبين حيث إنها تتميز بالمغامرة وبها الكثير من التحديات التي يمكنك مواجهة الكثير من المنافسين بها، يمكن أن يتم لعبها على الأجهزة المختلفة من الهاتف، اللاب توب أو الكمبيوتر وأثناء اللعب تحتاج إلى خطوة الشحن للجواهر لشراء الكثير من الأغراض في اللعبة وتقوية لاعبك فهي العملة التي يتعامل بها اللاعبين، لكي تقوم بشحن الجواهر توجد أكثر من طريقة لذلك.

الشحن جواهر فري فاير

شحن جواهر فري فاير من الخطوات الهامة التي تحتاج إليها في اللعبة لكي تحصل على الأسبحة، الأزياء المختلفة والسكنات كما أن الجواهر تعطيك متعة أكثر في اللعب حيث يمكنك أن تتمتع بالكثير من المزايا عن اللاعبين الآخرين.

يمكنك أن تصل لمستوى الاحتراف بكل سهولة بين المنافسين الآخرين فتفوز في الكثير من التحديات.

لكن الجواهر لا يتم الحصول عليها في لعبة فري فاير بالمجان حيث يجب عليك أن تدفع مقابلا لها إلا إذا قمت بتزوير داخل اللعبة من خلال إحدى الطرق التي يمكنك أن تتعرف عليها ولكن في تلك الحالة يكون حسابك معرض للحظر النهائي بسبب الغش في اللعبة.

طرق الشحن جواهر فري فاير



توجد طرق مختلفة لكي تقوم بشحن الجواهر وإليك بعض الطرق:

الشحن جواهر فري فاير من خلال الماستر كارد

تعتبر تلك الطريقة من الطرق السهلة إن كنت تمتلك ماستر كارد ولكنها مناسبة لبعض الدول العربية فقط وذلك من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على حسابك على جوجل بلاي أو التطبيق الخاص بالتطبيقات.

بعدها قم بالضغط على طرق الدفع أو Payment Methods والتي تجدها في الجزء الخاص بحسابك.

قم بالدخول على Use Maroc Telecom billing من القائمة التالية وبعدها يمكنك أن تشحن عرض *9 وبعدها تحصل على المجوهرات المتاحة لك من العرض، ولكن يجب أن يكون رصيدك على الماستر كارد أكثر من 15 درهم في المغرب.

طريقة الشحن من خلال ID

يمكنك أن تقوم الشحن جواهر فري فاير على حسابك من خلال ID بكل سهولة وبدون الحصول على معلومات الحساب وذلك من خلال الآتي: