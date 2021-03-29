نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده 1442 تخفيضات 70٪ بمناسبة اقتراب شهر رمضان Banda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية تزايدت التساؤلات من قبل المواطنين السعوديين على عروض بنده الأسبوعية واليومية، ومن الجدير ذكره أن بنده السعودية تقدم مرات العروض اليومية والاسبوعية والشهرية على مختلف السلع والمنتجات سواء كانت غذائية أو كهربائية أو أدوات منزلية، وأطعمة ومعلبات ومنتجات الألبان وغيرها، انا الان فقد أعلنت بنده عن عروض مميزة هذه الفترة على العديد من أجهزة الهواتف الذكية والنقالة ومن أفضل الماركات العالمية، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوفر لكم العديد من العروض المميزة والحصرية، تابعونا.

عروض بنده على الهواتف الذكية

فاجأت بنده العديد من الأشخاص بهذا العرض،الساري حتى آخر شهر مارس الجاري على العروض الخاصة بالهواتف الذكية التي جعل الكثير من الأشخاص يتهاتفون للحصول على هذه المنتجات، ومن أهم تلك العروض هي كالتالي:

موبايل ايفون أبل ١١، بتكلفة مالية ٢٧٩٩ ريال بدلا من ٣٥٥٩.

موبايل ايفون ١٢ بسعر ٣٧٩٩ بدلا من ٥١٩٩ ريال سعودي.

سماعة ابل برد بودي بعدد ٢ شاخن بتكلفة ٤٩٩ ريال سعودي.

شاحن يو اس بي بسعر ٧٩ ريال.

عروض بنده على الأدوات الكهربائية

هذا بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية التي قدمها لها بنده عروض مميزة، حيث قدمت عروض على الشاشات التلفزيونية، ومنهاىكالتالي:

عرض تلفزيون دورا ٥٨ بوصة، بتكلفة تصل إلى ١٢٤٩ ريال بدلا من ١٨٩٩.

عرض شاشة توشيبا ٣٤ بوصة بتكلفة مالية ٧٩٩ ريال بدلا من ١٢٠٤.

ونتابع معكم من خلال موقعنا ثقفني العديد من العروض المميزة التي سوف تطرح مع أول الاسبوع القادم وخصومات بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، جذير بالذكر وأنه هناك عروض مستمرة لبنده في جميع أيام الأسبوع العروض المقبلة التي ستكون مع حلول الشهر الكريم ستكون الأبرز.