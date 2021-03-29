نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الاثنين 29 مارس 2021 لمدة يومان في المقال التالي
عروض بنده اليوم الاثنين من العروض التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين والمقيمين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية وذلك من أجل الاطلاع على كافة عروض بنده الجديدة والتي يتم توافرها بشكل أسبوعي، ومن ضمن مجلة عروض بنده هي عروض بنده الاثنين من كل أسبوع حيث توفر عروض مميزة لمدة يوم واحد فقط ومن ضمن هذه العروض تخفيضات علي اللحوم وتخفيضات علي الأجهزة المنزلية ونوفر لكم من خلال موقع ثقفني جميع عروض بنده علي اليوم الإثنين 29 مارس 2021.
عروض بنده اليوم الاثنين
تضم عروض بنده الاثنين عروض وتخفيضات مميزة للغاية علي العديد من المنتجات واللحوم التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين وأبرز اللحوم المتوفرة ضمن عروض بنده اليوم الاثنين هي علي اللحم المفروم البقري كولومبي الذي توفرة بسعر 17.95 ريال للكيلو الواحد، وتسري هذة العروض لمدة يوم واحد فقط أو حتي نفاذ الكمية.
من ضمن عروض بنده وهايبر بنده اليوم الاثنين تخفيضات علي الاجهزة المنزلية لمدة يومان وأبرز الاجهزة المتوفرة ضمن مجلة عروضها هي شواية تيفال المتوفرة بسعر 184.50 ريال بدلاً من 369 ريال، وموزع مياة حار وبارد جيباس بسعر 222 ريال بدلاً من 415 ريال، وغلاية ستانلس ستيل كليك أون بسعر 89 ريال، وثلاجة باب واحد كليك أون بسعر 449 ريال بدلاً من 749 ريال، وفريزر جيباس بسعر 499 ريال بدلاً من 825 ريال، وغسالة بتعبئة علوية بسعر 399 ريال بدلاً من 599 ريال.
عروض بنده وهايبر بنده
كانت هذه جميع العروض التي توفرها بنده وهايبر بنده اليوم الإثنين ولمدة يومان وتشمل هذه العروض أكثر العروض مبيعا وأكثرها بحثاً لذلك توفرها بنده اليوم الإثنين لكي يستطيع الجميع العثور عليها وشراءها بتخفيضات كبيرة وأسعار مميزة للغاية.
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