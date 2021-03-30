انت الان تتابع تفاصيل خبر طبيبة روسية تكشف عن أفضل أنواع الزيوت المفيدة صحيًا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت الطبية الروسية “اينا كونونينكو” الخبيرة الغذائية عن أفضل أنواع الزيوت المفيدة صحيًا لجسم الإنسان هي السمن لمقاومتها للحرارة ولا تنبعث منها الجذور الحرة، كما أن السمن يحتوي على الفيتامينات والنسبة القليلة لبروتين الحليب، بالإضافة إلى أهم عنصر وهو بروتين casein الكازين الذي يحتوي على الأحماض الأمينية سهلة الهضم والامتصاص من قبل الجسم، ويسهم أيضًا في الحفاظ على مناعة الجسم وتحسين صحة القلب وصحة الأسنان لقدرته على التقليل من تأكل المينا وخفض ضغط الدم، وبالتالي التقليل من حدوث الجلطات الدم، لذا تقول كونونينكو أن السمن أفضل الأنواع في عملية القلي بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون الطعام المقلي.

التعريف العلمي للجذور الحرة

هو عبارة عن جزئ أو ذرة تحتوي على إلكترون حر في مداره الخارجي مما يجعله دائم البحث عن إلكترون آخر ليكون زوج من إلكترونات الذي يحصل عليه من جزيئات المجاورة في جسم الإنسان الأمر الذي يؤدي إلى تدمير خلايا الجسم الطبيعية محدثة حالة من الفوضى المؤثرة على الصحة وظهور ضمور الخلايا وأمراض الشيخوخة والتهاب المفاصل.

وصنفت الطبية الروسية كونونينكو الدهون إلى مجموعتين رئيستين:

1- المجموعة الأولى أحماض دهنية مشبعة توجد في السمن والزبدة وجميع أنواع الزيوت النقية الغير مهدرجة، مثل زيت الافوكادو المستخرج من لب ثمرة الافوكادو، وزيت الزيتون وزيت النخيل وزيت المكاديميا وزيت جوز الهند، الذي يعتبر أفضل أنواع الزيوت، لاحتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعمل على منع الإصابة بالسرطان، وأيضا تعمل على انخفاض الدهون الثلاثية ذات التأثير المباشر على الأوعية الدموية والقلب بل على الجسم كله.

2- المجموعة الثانية أحماض دهنية متعددة غير مشبعة وهي أفضل من المجموعة الثانية في كونها أكثر استقراراً ومقاومة للحرارة بعكس الأخيرة التي تحتوي على الدهون متعددة غير مشبعة تتفاعل جزيئاتها مع الأكسحين والضوء فتأكسد الدهون فتشكل الجذور الحرة .