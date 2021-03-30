انت الان تتابع تفاصيل خبر طريقة تحويل رصيد حياك المقدمة من شركة عمانتل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر على مصر فايف طريقة تحويل رصيد حياك لمشتركي بطاقة حياك للدفع المسبق المقدمة من شركة عمانتل الأولى في خدمات الإتصالات بسلطنة عمان، لتمكين المشتركين في باقة حياك من تحويل جزء من رصيدهم إلى أقاربهم وأصدقائهم بطريقة سهلة وآمنة وبشكل سريع دون التنقل لفروع الشركة، وتعتبر هذه الطريقة أحد خدمات شحن رصيد حياك التي تتم بين مشتركين في نفس الخدمة وتكون غالبا حلا لمشكلة نفاذ الرصيد .

يتم تحويل رصيد حياك من خلال اتباع الخطوات التي سنذكرها لاحقا بالتفصيل لتتم العملية بكل سهولة ويسر، وتجدر بنا الإشارة إلى أن تحويل رصيد حياك يتيح للمشترك تحويل حد أعلى بالمبلغ المراد تحويله 25 ريال في اليوم، وحد أعلى شهري بقيمة 50 ريال، فيما تم تحديد الحد الأدنى للتحويلات بالنسبة لمشتركي حياك بـ 50 بيسة، أما بالنسبة للرسوم التي يتم تطبيقها على كل عملية تحويل فتقدر بـ 20 بيسات عن كل عملية تحويل، أما بالنسبة لمستقبلي التحويلات فلا يمكن استقبال أكثر من 10 ريالات في اليوم .

تحويل رصيد حياك

يتم تحويل رصيد حياك من حساب مشترك إلى مشترك آخر كما يلي :