شوف عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات هايبر بنده hyper panda حتى 24 شعبان

أجدد عروض بنده الأسبوعية على المنتجات الغذائية وتخفيضات هايبر بنده المميزة لشهر رمضان، والتي تبدأ يوم الأربعاء 18 شعبان 1442 في hyper panda وتستمر حتى يوم الثلاثاء 24 شعبان، وتتضمن عروض بنده الأسبوعية 6 عبوات من التونة بزيت دوار الشمس من الخير أو تونة خفيفة من بليمز أو تونة بالزيت النباتي من ألوها، وزن العبوة الواحدة 185 جرام فقط بسعر 19.50 ريال سعودي، كما يوجد أيضًا في بنده عرض 1+1 كجم من صدور الدجاج الطرية من امريكانا بسعر 29.50 ريال سعودي بدلًا من 59 ريال سعودي.

عروض بنده

تعرفوا على عروض بنده الأسبوعية الجديدة للأسبوع الخامس، والتي تسري خلال الفترة ما بين يوم 31 مارس وحتى يوم 6 ابريل، وتشمل تخفيضات كبرى وعروض موفرة على كافة المنتجات الغذائية في هايبر بنده.

6 عبوات من قشطة التاج، وزن العبوة الواحدة 100 جرام، بسعر 17.95 ريال سعودي بدلًا من 31.50 ريال سعودي.

5 أكياس من الطحين الفاخر من البيكر، وزن الكيس الواحد 1 كجم، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 24.75 ريال سعودي.

2 عبوة من كريم كاراميل وأيضًا طبقة فوستر من كلاركس، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 42.50 ريال سعودي.

4 أكياس من رقائق البف بستري الهشة من امريكانا، وزن 400 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 31.80 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

دجاج فاخر طازج من اليوم وزن 1 كجم بسعر 14.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي، ووزن 1100 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 21.50 ريال سعودي.

دجاجة كاملة متبلة حار وعادي من الوطنية، وزن 600 جرام بسعر 8.50 ريال سعودي بدلًا من 13.95 ريال سعودي، ووزن 700 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 16.75 ريال سعودي.

1 كجم من فيليه صدور الدجاج من فقيه بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

2 عبوة من زبادي المراعي كامل الدسم، وزن 500 جرام، بسعر 5.50 ريال سعودي بدلًا من 7 ريال سعودي.

3 عبوات زبدة طبيعية غير مملحة من المراعي، وزن 125 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 17.25 ريال سعودي.

2 عبوة من شرائح الجبن الشيدر من المراعي، وزن 200 جرام، بسعر 9.50 ريال سعودي.

4 عبوات من الجبن الشيدر المطبوخة من المراعي بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 16 ريال سعودي.

جبن موزاريلا مبشورة كاملة الدسم من المراعي وزن 750 جرام بالإضافة إلى 250 كمية إضافية، بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 33 ريال سعودي.

قدمنا لكم أحدث العروض الأسبوعية المتوافرة في هايبر بنده، وذلك فيما يخص المنتجات الغذائية التي وردت في مجلة بنده الأسبوعية للعروض والتخفيضات، ويُمكنكم الاستفادة من هذه الخصومات الكبرى والتخفيضات حتى يوم 24 شعبان 1442.