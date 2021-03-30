نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم الأسبوعية 31 مارس الموافق 18 شعبان بمناسبه شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال هذا المقال اجدد عروض العثيم الأسبوعية حيث يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث تعد من اهم العروض المميزة التي توفرها أسواق العثيم في كل أسبوع علي اهم المنتجات التي تقدمها أسواق العثيم حيث يجتاحها الكثير جدا من الأشخاص حيث تشمل جميع المنتجات والمواد الغذائية و المعلبات والأدوات المنزلية في عروضها وبتخفيضات تصل إلى 50% بمناسبه شهر رمضان الكريم وسوف اعرض اعرض لحضراتكم مجله العثيم لمعرف اخر العروض الأسبوعية والاسفاده منها.

عروض العثيم الأسبوعية

تضم عروض العثيم الكثير من المنتجات المختلفة ومنها الخضار والفواكه الطازجة مثل العنب والتفاح والموز والتمر وجميع المشروبات بمناسبه شهر رمضان والليمون وجميع اللحوم والدواجن والأسماك وأيضا تقدم جميع المستلزمات ومنها مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء حيث تستمر هذه العروض أسبوع فقط أو حتي نفاذ الكميه المحددة في متاجر العثيم في السعودية.

ومن اهم المنتجات التي تقدمها عروض العثيم الأسبوعية:

تضم عروض العثيم تخفيضات علي لقمه القاضي بسعر 9.95 ريال سعودي

تضم عروض العثيم تخفيضات علي بسكويت جوز الهند بسعر 19.95 ريال سعودي

تضم عروض العثيم تخفيضات علي التفاح بسعر 5.95 ريال سعودي

تضم عروض العثيم تخفيضات علي الفراولة بسعر 2.95 ريال سعودي

تضم عروض العثيم تخفيضات علي الثوم بسعر 5.95 ريال سعودي

تضم عروض العثيم تخفيضات علي البطاطس بسعر 2.95 ريال سعودي

كما تشمل عروض العثيم الاسبوعيه جميع المنتجات الغذائية من لحوم وفواكه وخضروات بتخفيضات تصل الي 50% حيث تعد عروض أسواق عبد لله العثيم من اهم العروض التي ينتظرها المواطنين في السعودية نظرا لما تقدمه من تخفيضات كبيره بمناسبه شهر رمضان ولكي يستفيدوا من جميع التخفيضات علي جمع المنتجات.

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كانت كل هذه مجله اقوي عروض العثيم الأسبوعية التي تبدأ اليوم وتنتهي الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء علي جميع المنتجات حيث تتوفر هذه العروض في جميع متاجر وأسواق عبد لله العثيم داخل المملكة العربية السعودية.