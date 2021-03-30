شوف عروض لولو السعودية الأسبوعية علي الأجهزة الكهربائية خصومات هائلة

عروض لولو السعودية الأسبوعية شركات لولو في السعودية من الشركات الكبيرة والمتميزة في الكثير من المجالات، وتنقسم إلى قسم المنتجات الغذائية وقسم الأجهزة الكهربائية وقسم الأجهزة الذكية وقسم الهواتف المحمولة وقسم العناية الشخصية، وعلى بعض الأقسام تمنح أسواق لولو للعملاء الكثير من الضمانات لصالحهم وهذا لا يتوافر لدى الكثير من الأسواق، وبجانب ذلك فهذه الأسواق تقدم خصومات هائلة على جميع الأقسام يومياً ويمكن الشراء من هذه الأسواق من خلال المتاجر أو الموقع الإلكتروني الخاص بها.

عروض لولو السعودية الأسبوعية

عروض لولو اليوم يونيفرسال كابل شاحن 3 في 1 متنوعة بلغ سعرها 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 30 ريال سعودي.

يونيفرسال كابل شاحن 3 في 1 متنوعة بلغ سعرها 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 30 ريال سعودي. يونيفرسال مصباح كهربائي مكتبي بلغ سعره 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.

● ايكون كشاف كهربائي قابل لإعادة الشحن بلغ سعره 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 44 ريال سعودي.

● كاميليون كشاف يدوي بطارية حبتين بلغ سعره 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

● يونيفرسال كشاف لبحث بلغ سعره 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 49 ريال سعودي.

● ايكون كشاف كهربائي قابل لإعادة الشحن بلغ سعره 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 76 ريال سعودي.

● يونيفرسال كشاف الطوارئ على الطاقة الشمسية بلغ سعره 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.

عروض لولو على أدوات المنزل

● يونيفرسال كشاف يدوي قابل لإعادة الشحن بلغ سعره 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.

● يونيفرسال كشاف يو اس بي بلغ سعره 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.

● ايكون أو كاميليون الكالين بطاريات متنوعة 8 حبات بلغ سعرهم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

● ايكون أو كاميليون الكالين بطاريات متنوعة 24 حبة بلغ سعرهم 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي.

● توم سميث قنينة ستيل بجدار مزدوج 500 مل بلغ سعرها 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.

● قنينة تشيلو متنوعة بلغ سعرها 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.

● شيفلاين حامل تزيين الكيك 28 سم بألوان مختلفة بلغ سعره 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي.