طريقة تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2021 لتحقيق حلم الفوز Dream بمنزل الأحلام في اليونان

يبحث المواطنون العرب عن طريقة تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم لعام لعام 2021 حيث أن الجميع يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم الخاصة ببرنامج الحلم لمقدمه مصطفى الأغا، وهناك طريقة واحدة يوفرها البرنامج للمواطنين لكي يتمكنوا من الاشتراك بالمسابقة وهي من خلال تخصيص أرقام تليفون خاصة بكل دولة لكي يتم التواصل من خلالها.

ويعتبر الاشتراك في هذه المسابقة والاشتراك في السحب على الجوائز من أكبر الأشياء التي يطمح لها الكثيرون فالجوائز التي يقدمها البرنامج من مبالغ مالية هائلة يوميا وأسبوعيا وشهريا وسنويا تحقق العديد من الأحلام التي يعتبرها البعض مستحيلة بالإضافة للجوائز الأخرى كالعمرة والحج وغيرها.

طريقة تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم

يتم تسجيل رقم الهاتف في المسابقة من خلال معرفة الأرقام المخصصة لبلدك وإرسال رسالة بها كلمة ” حلم ” أو ” Dream ” أو ” Reve ” وإرسالها على الرقم المخصص لبلدك، وذلك عبر رقم مسابقة الحلم وبعد التأكد من إرسال الرسالة ستصلك رسالة تأكيدية بالإشتراك في المسابقة وحينها يجب عليك انتظار الرسائل التي تحوي أسئلة يجب عليك الإجابة على كل الأسئلة التي لا تتعدي 6 أسئلة، وحينها يكون رقم هاتفك قد دخل السحب على الجائزة.

ويتم الإعلان على الجائزة في البرنامج بشكل مباشر وتبلغ قيمة الجائزة الأسبوعية حوالي 10 ألاف جنيها والشهرية تصل إلى 50 ألف جنيه، كما توجد جوائز أخرى يومية.

جائزة مسابقة الحلم

أعلن الإعلاني الشهير مصطفى الأغا أن الجائزة لهذا الأسبوع ستكون مختلفة، حيث أنه بمناسبة مرور 15 عام على المسابقة والبرنامج من المتوقع أن الجائزة ستكون عبارة عن منزل الأحلام في جزيرة باليونان وسيمنح الفائز إقامة ذهبية في اليونان بالإضافة إلى مبلغ يقدر بنحو 250 ألف دولار أمريكي، هذا وقد قدمنا لكم في السطور الماضية طريقة تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم بالتفصيل ونتمنى لجميع المشاركين حظاً سعيداً.