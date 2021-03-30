خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر جميع الدول العربية

يبحث الكثير من المواطنين بالوطن العربي والعالم أجمع عن خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2021 وهو الموسم الجديد للبرنامج، ويعتبر برنامج الحلم من أفضل البرنامج العربية على الإطلاق فهو سبب في تغيير حياة العديد من المواطنين كما أنه يساعد على تقوية الملعومات العامة للأفراد، وقد تم تخصيص عدد من الأرقام الخاصة بكل دولة حتى يتمكن الجميع من التواصل مع إعداد البرنامج بسهولة وقد حدد البرنامج طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وسنتناول فيما يلي كيفية الاشتراك بالخطوات التفصيلية.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2021

تتمثل الخطوة الأولى في معرفة الرقم المرادف لبلدك المخصص من قبل البرنامج عبر رقم مسابقة الحلم 2021

يتم إرسال رسالة تحتوي على كلمة ” حلم ” أو ” reve ” أو” dream ” على الرقم المرادف لبلدك ويجب التأكد من الرقم قبل الإرسال.

سيتم إرسال رسالة إلى هاتفك بإتمام الاشتراك ولكن عدم الدخول على السحب ولكي يتم دخول رقمك السحب قم بالإجابة على الأسئلة التي تصلك من قبل البرنامج التي تكون غالبا 5 أسئلة.

بعد إتمام الإجابة على السئلة يتم إرسال رسالة تأكيد على هاتفك بدخولك السحب الأسبوعي وإمكانية الفوز بالجوائز المقدمة من البرنامج أسبوعيا والتي تصل قيمتها إلى 10 ألاف دولار.

ويقدم البرنامج جوائز يومية وأسبوعية وشهرية تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار وسنوية تصل لمليون دولار.

برنامج مسابقة الحلم 2021

يقوم الإعلامي مصطفى الأغا بتقديم مسابقة الحلم عبر برنامج صدى الملاعب، ويتم طرح أسئلة على المشاهدين اللذين قاموا بالاشتراك في المسابقة عبر طريقة تسجيل الهاتف في مسابقة الحلم واتبعوا خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2021 مما يدفعهم إلى البحث عن المعلومات العامة والقراءة كي يتمكنوا من إجابة الأسئلة المطروحة بسهولة، ويدخلون السحب ثم يفوزون بجوائز قد تغير من حياتهم.