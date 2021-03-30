هنا طريقة الدخول إلى اشتراك مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا dream

مسابقة الحلم إن مسابقة الحلم قد قامت بالإعلان في هذه السنة الجارية 2021 عن الموعد الخاص بالسحب الثاني، كما أن أكدت على أن هذا السحب سوف يكون ربع مليون دولار أمريكي، إذ أن الكثير من الأشخاص يأملون أن يفوزا في هذه المسابقة حتى يقوموا بتحقيق كل أمنياتهم التي يرغبون في تحقيقها.

مسابقة الحلم 2021

إن الإعلامي “مصطفى الأغا” قد قام بالإعلان بوقتٍ آخر في السابق أن تلك المسابقة في هذه السنة تحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، إذ أن الجوائز في تلك المسابقة ذلك العام ستكون كبيرة للغاية، إذ تصل قيمة الجوائز حولي ٣ ملايين ونصف مليون دولار أمريكي كحد أدنى.

إن الفائز في تلك المسابقة في هذه السنة الجارية هو “محمد اللبناني” إذ أنه قد فاز بالجائزة الأولى بالجائزة، وهو شاب ذو جنسية أردنية، يقوم بالعمل بالخارج لاحقًا عن رزقه، وبقى يقوم بالاشتراك في تلك المسابقة حتى أكثر من عام هو وزجته، ولكن زوجته قد أصابها الملل، ولكن هو ظل متمسكًا بتحقيق حلمه، إلى أن فاز الـ125 ألف دولارًا.

ولقد قال الإعلامي مصطفى الأغا فيما يخص السحب الثاني بتلك المسابقة 2021 سوف يكون في يوم الخميس المقبل على 250 ألف دولار، إذ ينبغي عليك أن تقوم بإعطاء نفسك فرصة، وتقوم بالاشتراك بالمسابقة، حيث انك من المحتمل أن تصير مليونير بلحظة وبرسالة فقط تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve وهذا عبر الرقم المتعلق ببلدك.

الفوز في مسابقة الحلم

إن الإعلامي “مصطفى الأغا” قد قال أن الشخص الذي سوف يفوز بالسحب الثاني في تلك المسابقة سوف ينال على 250 ألف دولارًا، إلى جانب إقامة ذهبية باليونان بفيلا في واحدة من الجزر هناك، وتستطيعون الاشتراك بتلك المسابقة من خلال الانتقال الموقع الرئيسي الخاص بالمسابقة وإدخال رقم جوالك، أو من خلال اتصالك بالرقم المخصص لبلدك.