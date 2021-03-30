نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت تردد قناة مكسبي2 ومكسبي1 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مكسبي2 ومكسبي1 الجديد : اشتهرت قناة مكسبي في الآونة الأخيرة وأصبح لديها عدد كبير من المشاهدين، وتعتبر تلك القناة متخصصة في عرض مباريات وبطولات كرة القدم داخل الوطن العربي وبجودة عالية وبالتحديد مباريات قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ كما أنها تبث المباريات الهامة في دوري أبطال أوروبا لذلك يبحث الكثير عن تردد قناة مكسبي2.

الإقبال يزيد على قناة مكسبي

في الفترة الأخيرة كان هناك إقبال بشكل كبيرة على مشاهدة قناة مكسبي وصارت تلك القناة من أهم القنوات لدي المشاهدين في أنحاء الوطن العربي ولهذا فإن البحث عن تردد قناة مكسبي2 كان يتزايد بشكل كبير خصوصاً من جانب عشاق الساحرة المستديرة.

ومن مميزات تلك القناة أنها تعرض مباريات كرة القدم بجودة عالية وبدون أي مقابل مادي لذلك فإن المشاهد يفضل ذلك بدون أن يذهب لدفع اشتراك مادي كبير حتى يتابع المباريات، وفي الفترة الأخيرة قامت إدارة قناة مكسبي بأنها سوف تبث مباريات دوري أبطال إفريقيا وأيضاً تصفيات كأس الأمم الأفريقية والتصفيات المؤهلة لكأس العالم سنة 2022 ومن المتوقع أن تكون المنافسة بين المنتخبات قوية.

وبدون أدنى شك ذلك الأمر أدى إلى زيادة عمليات البحث من خلال محرك البحث جوجل عن تردد قناة مكسبي علي النايل سات من أجل متابعة كافة التصفيات الخاصة بكل قارة لعام وتصفيات كأس العالم لعام 2022.

تردد قناة مكسبي

بعدما أصبحت قناة مكسبي من أهم القنوات لدى مشاهدين الوطن العربي لأنها تقوم ببث المباريات الهامة أصبح البحث عن تردد قناة مكسبي متزايد ومستمر لذلك في تلك الفقرة سوف نعرض تردد تلك القناة:

القمر الصناعي : نايل سات

: نايل سات تردد القناة : 11411

: 11411 الاستقطاب: أفقي

أفقي معدل الترميز: 27500

27500 ومعدل التصحيح 4/3 .

إدارة قناة مكسبي تعلن عن إطلاق قناتين جديدتين

في الفترة الأخيرة بعدما ارتفع البحث عن تردد قناة مكسبي أعلنت إدارة قناة مكسبي عن إطلاق قناتين جديدتين وهما: مكسبي سبورت1 ، تردد قناة مكسبي2 ، ولكن قامت إدارة القناة خلال البث التجريبي بوقف القناتين لفترة زمنية حتى يقوموا بتطويرها وإضافة بعض التعديلات ومن بين تلك التعديلات تغيير تردد القناتين حتى يكون هناك إمكانية من مشاهدين بعض الدول من متابعة القناتين حيث أن هناك صعوبة في أن يصلوا إلى الترددات الحالية.

تردد قناة مكسبي سبورت 1 الجديد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11095

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة مكسبي2 الجديد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11595

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500