كيف تفوز في مسابقة الحلم 2021

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كيف تفوز في مسابقة الحلم هو عنوان مقالنا اليوم والذي سنتناول من خلاله الإجابة الوافية عن كيفية الفوز بالمسابقة وربح الجائزة، وتعتبر الجوائز بمسابقة الحلم من الأمور التي يسعى الجميع في الوطن العربي والعالم أجمع للحصول عليها، وكما أن هناك طريقة واحدة للاشتراك في مسابقة الحلم ودخول السحب على الجوائز فإن المنافسة بين المتسابقين تكون أقوى ولكننا في هذا المقال سنوضح لكم كيفية التقدم والتأهل للفوز بالمسابقة تابعونا.
كيف تفوز في مسابقة الحلم
من أهم مميزات برنامج الحلم أن الجوائز التي يتم تقديمها سنويا يتم توزيع جوائز بشكل يومي وأسبوعي وأيضا شهري و لكن تختلف قيمة الجوائز المالية التي توزع أي أن الجائزة السنوية تكون قيمتها 1000000 دولار، بينما قيمة الجائزة الشهرية تكون 50 ألف دولار والأسبوعية 10 ألاف دولار وهكذا.
ولكي يتم الفوز بالمسابقة يجب الاشتراك بالمسابقة عن طريق إرسال كلمة حلم أو dream أو reve على الرقم المرادف لبلدك والتي يحدده البرنامج، ولكي يتمكن الجميع من إرسال الرسائل والاستجابة لهم تكون سريعة تم تخصيص أكثر من رقم لكل دولة على مستوى العالم ككل، وبعد الإرسال ستصلك رسالة من البرنامج بتأكيد اشتراكك بالمسابقة ولكي يدخل رقمك في سحب الجوائز يجب الإجابة على كافة الأسئلة التي يتم إرسالها إلى رقم هاتفك، ولكي تضمن الفوز عليك بتكرار هذه العملية حتى يكون لك الأولوية في الفوز كما أن الإجابات لا بد أن تكون صحيحة.
جوائز مسابقة الحلم
بعد أن قدمنا لكم إجابة السؤال كيف تفوز في مسابقة الحلم ،تتنوع جوائز برنامج الحلم وتختلف من موسم لآخر، وقد أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن أن الجوائز هذا الأسبوع مختلفة بمناسبة مرور 15 عام على بدء المسابقة، حيث سيحصل الفائز على مبغ 250 ألف دولار وفيلا الأحلام في اليونان، مع إقامة ذهبية.
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