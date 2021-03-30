طرق تخزين البصل والثوم والحفاظ عليه أطول وقت ممكن

طرق تخزين البصل والثوم، تهتم معظم ربات البيوت بتخزين البصل والثوم في مواسم حصادهما، حيث أن أسعارهما تكون في متناول الجميع، كما أن البصل والثوم من الخضروات الرئيسية في طهي الطعام، ومعظم الأكلات تحتاج لإضافة الثوم أو البصل أو كلاهما معًا،ونجد في معظم الأحيان أن البلكونة هي الموضع المتعارف عليه في تخزين البصل والثوم، وفي مقالنا هذا سوف نوضح إن كان ذلك صحيحا أم أن هناك طرق أخرى لحفظهما واستعمالهما طوال السنة دون حدوث أي تلف لهما.

طرق تخزين البصل والثوم لفترة طويلة



الطريقة الأولى

تجهز كمية من البصل والثوم، وتنظف من أي زوائد ورقية.

يوضع البصل في أكياس شبكية توصل الهواء بشكل جيد للبصل، مع الربط بين كل بصلة والأخرى بحيث تكون كل بصلة منفصلة عن الأخرى، وتعلق الشبكات بعيدًا عن حرارة الشمس وفي مكان به تهوية جيدة.

الطريقة الثانية

يجهز مقدار البصل والثوم حسب الحاجة في التخزين، وينظف من أي زيادات.

يتم ربط البصل والثوم من نهاياته بواسطة حبل متماسك، ويعلق البصل والثوم بعيدًا عن حرارة الشمس كما يفضل وضعه في ركن من المنزل يصله تهوية جيدة.

الطريقة الثالثة

تجهز كمية مناسبة من البصل والثوم، بعدها تنظف من أي زوائد ورقية.

تجهز أواني مناسبة، ويوضع البصل والثوم كل منهما على حدة، مع وضع مناديل مطبخ أسفل كلا منهما، ويراعى الاحتفاظ بتلك الأواني في مكان يخلو من حرارة الشمس بالإضافة إلى توافر عنصر التهوية الجيدة به.

الطريقة الرابعة

يجهز مقدار من البصل والثوم، وبعدها يتم إزالة الزوائد الورقية، ثم يفرق البصل والثوم ويوضع في عبوات ورقية مع تفتيح ثقوب لتوصيل الهواء للثوم والبصل.

تغلق عبوات البصل والثوم وتخزن في مكان ملائم من حيث التهوية ودرجة الحرارة أيضًا.

تخزين البصل والثوم بطريقة التفريز

العديد من النساء ترغب في حفظ البصل والثوم بوضعهما في فريزر الثلاجة، حيث أن الأمر سيكون سهلًا في حالة الحاجة إليهما في طهي الطعام ويتم ذلك من خلال ما يلي:

ينظف الثوم ويقطع أو يفرم وينصر عليه كمية قليلة من الملح، ويترك جانبًا إلى أن تنزل أي مياه زائدة منه.

ثم يوزع في أكياس حسب الكمية الموجودة، مع إخراج الهواء من الأكياس للحفاظ عليه وقت طويل، وتوضع الأكياس داخل الفريزر.

بالنسبة للبصل أيضًا يقطع بعد تنظيفه حسب الرغبة، ثم يوضع في أكياس، ويخزن في الفريزر.