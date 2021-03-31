نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده هايبر بنده رمضان شهر الخير في المقال التالي
عروض بنده هايبر بنده رمضان شهر الخير ونبدأها بالخضروات والفواكة الطازجة قمر الدين جيدا 400 جم ب 5،95 ريال، كمثري كوسيكا إسباني ب 8،95 ريال، يوسفي مغربي ب 6،95 ريال، جوافة مصري صندوق ب 9،95 ريال، ليمون بدون بذر مصري ب 4،95 ريال، شمندر محلى ب 1،95 ريال، فرازلة صدف أمريكي أو مكسيكي ب 19،95 ريال، خس لولو بيوندي محلى ب 4،95 ريال، صندوق طماطم محلي ب 6،95 ريال، تمر صقعي فاخر الأصيل كيلو ب 9،95 ريال، تمر خلاص القصيم الأصيل ب 9،95 ريال.
عروض بنده هايبر بنده رمضان شهر الخير
سكري مميز محلى تمارا كيلو ب 9،95 ريال، تمر عجوة المدينة عرجون 400 جم ب 24،95 ريال، تمر سكري رطب محل سيافا 500 جم ب 6،95 ريال، رطب رشودية محلى مزارع النخيل كيلو ب 8،95 ريال، رطب سكري المحمدية كيلو ب 10،95 ريال، تمر صقعي فاخر الأصيل كيلو ب 9،95 ريال، مانجو تومي يمني ب 10،95 ريال، مانجو بادامي هندي ب 19،95 ريال.
عروض بنده على اللحوم الطازجة
كيلو كفتة كولومبي ب 26،95 ريال، كيلو نقانق بقري استرالي ب 32،95 ريال، لحم جمل بدون عظم ب 36،95 ريال، قطع جمل بالعظم ب 29،95 ريال، قطع لحم قري بالعظم ب 26،95 ريال، فخد خروف أسترالي بدون عظم ب 44،95 ريال، ربع خلفي بقري بدون عظم ب 33،95 ريال، رفيدي ربع خلفي ب 194 ريال، رفيدي ربع أمامي ب 194،95 ريال، خروف رفيدي 11 كيلو ب 749،95 ريال، خرف رفيدي ب 379،95 ريال.
عروض هايبر بنده رمضان
فيلية سلمون ب 66،95 ريال، طلاح ب 4،95 ريال، قاروص ب 16،95 ريال، ستيك سلمون نرويجي ب 55،95 ريال، كنعد كبير ب 49،95 ريال، صافي ب 8،95 ريال، شعور كبير ب 19،95 ريال، جمبري مطبوخ بحري ب 29،95 ريال، هامور أبيض ب 20،95 ريال، مكعبات جبنة سلطة دانماركي بالزيت ب 29،95 ريال، قشطة طازجة بدر ب 11،95 ريال.
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