شوف عروض بنده هايبر بنده رمضان شهر الخير

عروض بنده هايبر بنده رمضان شهر الخير ونبدأها بالخضروات والفواكة الطازجة قمر الدين جيدا 400 جم ب 5،95 ريال، كمثري كوسيكا إسباني ب 8،95 ريال، يوسفي مغربي ب 6،95 ريال، جوافة مصري صندوق ب 9،95 ريال، ليمون بدون بذر مصري ب 4،95 ريال، شمندر محلى ب 1،95 ريال، فرازلة صدف أمريكي أو مكسيكي ب 19،95 ريال، خس لولو بيوندي محلى ب 4،95 ريال، صندوق طماطم محلي ب 6،95 ريال، تمر صقعي فاخر الأصيل كيلو ب 9،95 ريال، تمر خلاص القصيم الأصيل ب 9،95 ريال.

عروض بنده هايبر بنده رمضان شهر الخير

سكري مميز محلى تمارا كيلو ب 9،95 ريال، تمر عجوة المدينة عرجون 400 جم ب 24،95 ريال، تمر سكري رطب محل سيافا 500 جم ب 6،95 ريال، رطب رشودية محلى مزارع النخيل كيلو ب 8،95 ريال، رطب سكري المحمدية كيلو ب 10،95 ريال، تمر صقعي فاخر الأصيل كيلو ب 9،95 ريال، مانجو تومي يمني ب 10،95 ريال، مانجو بادامي هندي ب 19،95 ريال.

عروض بنده على اللحوم الطازجة

كيلو كفتة كولومبي ب 26،95 ريال، كيلو نقانق بقري استرالي ب 32،95 ريال، لحم جمل بدون عظم ب 36،95 ريال، قطع جمل بالعظم ب 29،95 ريال، قطع لحم قري بالعظم ب 26،95 ريال، فخد خروف أسترالي بدون عظم ب 44،95 ريال، ربع خلفي بقري بدون عظم ب 33،95 ريال، رفيدي ربع خلفي ب 194 ريال، رفيدي ربع أمامي ب 194،95 ريال، خروف رفيدي 11 كيلو ب 749،95 ريال، خرف رفيدي ب 379،95 ريال.

عروض هايبر بنده رمضان

فيلية سلمون ب 66،95 ريال، طلاح ب 4،95 ريال، قاروص ب 16،95 ريال، ستيك سلمون نرويجي ب 55،95 ريال، كنعد كبير ب 49،95 ريال، صافي ب 8،95 ريال، شعور كبير ب 19،95 ريال، جمبري مطبوخ بحري ب 29،95 ريال، هامور أبيض ب 20،95 ريال، مكعبات جبنة سلطة دانماركي بالزيت ب 29،95 ريال، قشطة طازجة بدر ب 11،95 ريال.