نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نوري سوبر ماركت بمناسبة شهر رمضان المبارك في المقال التالي

عروض نوري سوبر ماركت المميزة داخل مكة المكرمة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتبدأ العروض من اليوم 30 مارس وحتى 9 أبريل، وقد اشتهر بتقديم خدماته إلى الحجيج بمنطقة مكة منذ حوالي خمسين عاماً، حين بدأ الأخوين صالح وحسن نوري بإنشاء محل صغير بجوار الحرم المكي ثم ازداد الإقبال وازدادت التوسع حتى أصبح أول مركز للتسوق في مكة ثم انتشرت باقي الفروع في أرجاء مكة لخدمة زوار بيت الله الحرام بالإضافة إلى أهل المنطقة. عروض نوري سوبر ماركت بمكة المكرمة طريقة عمل تشيز كيك مارس بطريقة سهلة الاستخدام عمر شويل - جدة عروض نوري سوبر ماركت بمناسبة شهر رمضان المبارك - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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