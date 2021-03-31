سحب مسابقة الحلم Dream الأكبر 250.000$ ينتظر اسم الفائز

يومان فقط وتزيح مسابقة الحلم الستار عن السحب الثاني خلال العام الجاري 2021، حيث قررت إدارة المسابقة عن الإعلان عن اسم الفائز بجائزة الربع مليون دولار أمريكي في الأول من أبريل، بعدما أعلنت خلال الأيام الماضية عن الفائز بجائزة الـ 125.000$ والتي فاز بها المواطن الأردني محمد اللباني، مع العلم أن مجموع جوائزها هذا العام هو الأضخم على الإطلاق منذ انطلاقها بعد تخطيه حاجز الـ 3.5 مليون دولار، وبالتالي بعد السحب المقبل، سيتبقى أكثر من ثلاثة ملايين سيتم توزيعها على عدد من السحوبات على مدار العام، منها جائزة الحلم الأكبر بقيمة مليون وجائزة رمضان بقيمة 500 ألف من العملة الأمريكية.

سحب مسابقة الحلم 250.000$

ويترقب الآلاف من جميع أنحاء الوطن العربي وفي كل مكان، موعد الإعلان الرسمي عن اسم الفائز بجائزة الربع مليون دولار التي سيتم السحب عليها على الهواء مباشرةً في برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي مع الإعلامي مصطفى الأغا، ويأمل كل مشترك في تحقيق حلمه والفوز بالجائزة التي تخضع للعديد من عوامل الشفافية والحيادية بعد استبعاد جميع أقارب العاملين في المسابقة والبرنامج، بجانب الاتصال المباشر مع الفائز لتهنئته والحصول على بيانات الشخصية للتواصل معه وتسليمه الجائزة لاحقًا وإجراء اللقاءات التليفزيونية معه ومع أسرته.

طرق التأكد من ربح الجائزة

كما نشرت مسابقة الحلم عبر موقعها على تويتر تفاصيل التأكد من الربح في الجائزة، لافتة إلى أنه في حالة الفوز فلن يتم إبلاغك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال رسالة نصية، بل سيتم التواصل معك هاتفيًا من خلال الأرقام الأرضية الخاصة بالمسابقة والقناة، بينما الفائزين السوريين أواليمنيين، فسيتم التواصل معهم من خلال رقم جوال ذكي، مع التحذير من الصفحات والرسائل والمكالمات الوهمية والاحتيالية، والتواصل فقط من خلال القنوات الرسمية للمسابقة وعبر برنامج صدى الملاعب.

الاشتراك متواصل حتى مساء الخميس

جدير بالذكر أن الاشتراك في مسابقة الـ dream فهو قائم ومتواصل حتى قبل ساعة من إعلان اسم الفائز بسحب المسابقة، على أن يتم غلق باب التسجيل ثم فتحه مرة أخرى بعد انتهاء السحب، من أجل الاشتراك في السحب الذي يليه.