شوف أقوى عروض بنده الرمضانية على الأجهزة للأسبوع الخامس على التوالي

أقوى عروض بنده الرمضانية على الأجهزة للأسبوع الخامس على التوالي وخصومات تصل لأكثر من 40% على الأجهزة الكهربائية، والمنزلية، والإلكترونية في مهرجان التخفيضات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم على جميع المسلمين في المملكة العربية السعودية أعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات، وكل سنة وأنتم طيبين.

أقوى عروض بنده الرمضانية على الأجهزة الكهربائية

تقدم بنده عروضها وخصومات تصل لأكثر من 40% على منتجاتها في جميع الفروع في المملكة العربية السعودية.

خلاط مع مطحنة بلاك أند ديكر، بقوة 400 وات، بسعر 99 ريال بدلاً من 179 ريال سعودي.

خلاط يدوي مع وعاء مولينكس، بسعر 179 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي.

عرض نصف السعر على خلاط فيليبس 1.5 لتر، بسعر 119 ريال بدلاً من 219 ريال سعودي.

خلاط يدوي براون، بسعر 99 ريال بسعر 149 ريال سعودي.

خلاط يدوي كليك أون، بقوة 450 وات، بسعر 99 ريال بدلاً من 159 ريال سعودي.

خلاط مولينكس، بسعر 139 بدلاً من 199 ريال سعودي.

طاهية مندي آي تي سي، بمساحة 6 لتر، بسعر 199 ريال بدلاً من 385 ريال سعودي.



قلاية بدون زيت نيوتري كوك، بسعر 299 ريال بدلاً من 549 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت فيليبس، بمساحة 2 كيلو جرام، بسعر 499 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي.

قلاية كليك أون، بمساحة 6 لتر، بسعر 259 ريال بدلاً من 549 ريال سعودي.

مطحنة قهوة أريتي، بقوة 150 وات، بسعر 69 ريال بدلاً من 109 ريال سعودي.

قطاعة كينوود، بسعر 89 ريال بدلاً من 169 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت تيفال، بمساحة 4.2 لتر، بسعر 279 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

صانعة الوافل لون أحمر أريتي، بسعر 89 ريال بدلاً من 139 ريال سعودي.

غلاية ستانلس ستيل كولين، بمساحة 1.8 لتر، بسعر 29 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي.



أحدث تخفيضات هايبر بنده الرمضانية على الأجهزة المنزلية

تقدم هايبر بنده خصومات تصل لأكثر من 40% على الأجهزة المنزلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

قدر ضغط ألومنيوم السيف مساحة 7 لتر، بسعر 89 ريال بدلاً من 135 ريال سعودي.

قدر ضغط ألومنيوم السيف مساحة 9 لتر، بسعر 119 ريال بدلاً من 160 ريال سعودي.

قدر ضغط ألومنيوم السيف مساحة 11 لتر، بسعر 129 ريال بدلاً من 185 ريال سعودي.



مقلاة تيمبو تيفال (20 سم)، بسعر 50 ريال بدلاً من 74 ريال سعودي.

مقلاة تيمبو تيفال (24 سم)، بسعر 55 ريال بدلاً من 79 ريال سعودي.

مقلاة تيمبو تيفال (26 سم)، بسعر 65 ريال بدلاً من 95 ريال سعودي.

مقلاة تيمبو تيفال (28 سم)، بسعر 70 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي.