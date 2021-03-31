نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية الجديدة بمناسبة شهر رمضان للأسبوع الخامس في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية للأسبوع الخامس على التوالي بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك فقد تبقت أيام قليلة ويهل علينا شهر الخيرات، وبتلك المناسبة تستمر بنده في منح عملائها فرصاً ذهبية لشراء البضائع الرمضانية بالإضافة إلى المنتجات المتنوعة التي عادة ما يحتاج إليها الشعب السعودي وتتوافر باستمرار في فروع بنده المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية، وهي فرصة مميزة لشراء هذه المنتجات بأقل الأسعار الممكنة حيث تستمر بنده في رفع نفس الشعار الرمضاني الذي التزمت به خلال عروضها الأربعة الأخيرة “برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك” لتهنئة عملائها بحلول الشهر المبارك. أجدد عروض بنده الأسبوعية 5 حبات من مكرونة قودي بسعر 9.95 ريال بدلاً من 24.75 ريال.

2كيس من سكر الأسرة بسعر 18.95 ريال بدلاً من 39.90 ريال.

جبنة كريم مطبوخة قابلة للدهن بوك (2×910 جرام) بسعر 29.95 ريال بدلاً من 49.50 ريال.

زيت نباتي العربي/ دوار الشمس شمس (2× 1.5 لتر) 1+1 هدية بسعر 34.95 ريال بدلاً من 69.90 ريال.

حليب طويل الأجل كامل/ قليل الدسم السعودية (12×1 لتر) سعر الكرتون 47.95 ريال بدلاً من 58.95 ريال. أرز مزة بسمتي الشعلان (10 كيلو) سعر الكيس 53.95 ريال بدلاً من 78.50 ريال.

اشتري 2 حبة من دجاج فقيه بسعر 25.95 ريال بدلاً من 31.90 ريال وزن الحبة 1100 جرام، كما يمكنك شراء الكرتون الذي يحتوي على 10 حبات من وزن 1100 جرام بسعر 99.95 ريال فقط بدلاً من 154.95 ريال قبل الخصم.

حليب مجفف كامل الدسم أنكور (2.5 كيلو) سعر الحبة 47.95 ريال بدلاً من 88.95 ريال.



كيلو مفروم بقري برازيلي/ كولمبي فقط بسعر 21.95 ريال.

كيلو من لحم الجمل بدون عظم بسعر 36.95 ريال.

قطع جمل بالعظم سعر الكيلو 29.95 ريال.

كفتة/ نقانق بقري استرالي بسعر 32.95 ريال للكيلو. عجينة السمبوسة/ سمبوسة بالزيت/ بلدي بنت البلد/ المطبق بزيت سويتز سعر الحبة وزن كيلو جرام فقط 11.95 ريال.

معمول طازج حلواني وطحان وزن العلبة 300 جرام فقط بسعر 5.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

خبز توست أبيض يومي وزن 600 جرام بسعر 2.95 ريال للكيس.

رقائق السمبوسة سويتز وزن 500 جرام بسعر 15.95 ريال للثلاث حبات بدلاً من 29.85 ريال.



حليب مكثف محلى المراعي 397 جرام 4 حبات مقابل 23.95 ريال بدلاً من 34 ريال سعودي.

حمص المراعي وزن 250 جرام بسعر 4.95 ريال بدلاً من 6.50 ريال.

عصير فارمز سيلكت المراعي 1 لتر سعر الحبة 13.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال.

2 حبة من زبادي المراعي كامل الدسم وزن 500 جرام بسعر 5.50 ريال بدلاً من 7 ريالات.

زبدة طبيعية غير مملحة المراعي (2×900 جرام) سعر الحبة 27.50 ريال. عروض جرير على الشاشات والجوال تصل ل 70 % حتي نهاية مارس عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية الجديدة بمناسبة شهر رمضان للأسبوع الخامس - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية الجديدة بمناسبة شهر رمضان للأسبوع الخامس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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