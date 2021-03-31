شوف عروض العثيم لشهر رمضان خصومات حتي 70% بادر بالشراء الآن

عروض العثيم ، أصدرت اليوم أسواق العثيم عن عروضها الترويجية الأسبوعية شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات من اليوم 31 مارس 2021 وحتي 6 أبريل 2021 داخل المملكة العربية السعودية، خصومات وعروض علي ياميش شهر رمضان المبارك والخضروات والفاكهة والمخبوزات والحلويات فتابع معي عزيزي القارئ عروض العثيم في السطور القليلة القادمة.

عروض العثيم الاسبوعية علي الياميش والجبن

أسواق العثيم وسعر زبيب فاخر سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.

وسعر زبيب فاخر سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي. ربطة تين مجفف فاخر سعر الربطة 5.50 ريال سعودي.

كيلو جوز هند بودرة 14.25 ريال سعودي للكيلو الواحد.

العثيم ماركت وسعر كيلو حمص مجروش 7.95 ريال سعودي.

وسعر كيلو حمص مجروش 7.95 ريال سعودي. لوز ني فاخر سعر الكيلو بدون قشر سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم وعرض عليرقمر الدين السعيد 400 جم بسعر 7.25 ريال سعودي.

وعرض عليرقمر الدين السعيد 400 جم بسعر 7.25 ريال سعودي. صنوبر مجدي باكستاني فاخر 95 جم بسعر 29.95 ريال سعودي.

جبن رومي فيكتو مصري سعر الكيلو 28.95 ريال سعودي.

جبنة فيتا مصري سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.

جبن قريش الوادي سعر الكيلو 14.95 ريال سعودي.

جبن فيتا بالفلفل الأخضر سعر الكيلو 21.80 ريال سعودي.

عروض العثيم وخصومات علي جبن أسطنبولي صفرا سعر الكيلو 12.95 ريال سعودي.

وخصومات علي جبن أسطنبولي صفرا سعر الكيلو 12.95 ريال سعودي. عروض العثيم وخصومات علي جبن طعمة ميلك اسطنبولي 2 علبة بسعر علبة واحدة بسعر 21.80 ريال سعودي.

وخصومات علي جبن طعمة ميلك اسطنبولي 2 علبة بسعر علبة واحدة بسعر 21.80 ريال سعودي. مرتديلا بيبي صدر مدخن سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي.

مرتديلا سنيورة بقر بالزيتون 500 جم سعر الكيلو 11.95 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم وخصومات علي الخضروات والفاكهة والحلويات

سعر كيلو مانجو تيمور 9.95 ريال سعودي.

تفاح أخضر فاخر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

سعر كيلو مانجو يمني قلب الثور سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.

العثيم ماركت وعرض علي بخاري حمراء سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.

وعرض علي بخاري حمراء سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي. سعر كيلو كمثري روز ماري 5.45 ريال سعودي.

سعر أناناس سعر الحبة 5.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الزنجبيل 6.95 ريال سعودي.

عروض العثيم وسعر كيلو الثوم الأبيض 5.95 ريال سعودي.

وسعر كيلو الثوم الأبيض 5.95 ريال سعودي. سعر كيس بطاطس 2.25 ريال سعودي.

ملفوف محشي سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي.

عرض خاص من أسواق العثيم علي حلويات رواني بالمكسرات خصم 50% سعر الكيلو 21.00 ريال سعودي.

علي حلويات رواني بالمكسرات خصم 50% سعر الكيلو 21.00 ريال سعودي. عرض خاص من العثيم ماركت علي تورتة سويس رول شيكولاتة صغير خصم 50% سعر الحبة 11 ريال سعودي.

علي تورتة سويس رول شيكولاتة صغير خصم 50% سعر الحبة 11 ريال سعودي. سعر تورتة نصفين وسط بسعر 34.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لقمة القاضي 9.95 ريال سعودي.

عروض العثيم علي حلويات شرقية مشكلة كبير سعر الكيلو 19.50 ريال سعودي.

علي حلويات شرقية مشكلة كبير سعر الكيلو 19.50 ريال سعودي. كرواسون جبن بيضاء سعر العلبو 5.45 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية علي المعلبات

العثيم ماركت وخصومات علي تونة الخليجية خفيف 160 جم سعر ال3 حبة 10.50 ريال سعودي.

وخصومات علي تونة الخليجية خفيف 160 جم سعر ال3 حبة 10.50 ريال سعودي. صدور دجاج لاتينا طرية 2.5 كيلو بسعر 46.45 ريال سعودي.

أسواق العثيم وعرض علي صدور دجاج دو سعر الكيلو 18.50 ريال سعودي.

وعرض علي صدور دجاج دو سعر الكيلو 18.50 ريال سعودي. جبن بريزيدون 250 جم بسعر 5.75 ريال سعودي وسعر 500 جم 11.25 ريال سعودي.

عروض العثيم علي جبن موزاريلا بريزيدون بيتزا 450 جم بسعر 17.95 ريال سعودي.

علي جبن موزاريلا بريزيدون بيتزا 450 جم بسعر 17.95 ريال سعودي. زبدة بريزيدن 100 جم مملحة بسعر 11.50 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم وعرض علي جبن بريزيدن كريمي بسعر 12.95 ريال سعودي.

وعرض علي جبن بريزيدن كريمي بسعر 12.95 ريال سعودي. شرائح دجاج مجمدة 600 جم 8 شرائح بسعر 13.95 ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم عروض العثيم الاسبوعية داخل المملكة العربية السعودية لشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات خصومات وعروض علي الياميش والخضروات والفاكهة والمعلبات والكثير من الخصومات تصل حتي 70% العروض تبدأ من يوم 31 مارس 2021 وحتي 6 من أبريل 2021 نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.