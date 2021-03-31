نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مانويل سوبر ماركت تحت شعار وفر أكثر مع أجدد العروض الأسبوعية في المقال التالي

تقدم عروض مانويل سوبر ماركت أجدد وأوفر العروض على السلع الغذائية الطازجة والمنتجات الاستهلاكية المختلفة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما أن أسواق مانويل دائماً ما تسعى إلى تقديم الخدمات المتميزة إلى عملائها القيمين بأفضل المنتجات وأوفر الأسعار من خلال فروعها المتواجدة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، وهذا ما يجعلها وجهة التسوق الأفضل والأمثل إلى بعض العملاء ويمكنك الحكم على ذلك من خلال استعراض العروض التالية ومقارنة الأسعار والحكم عليها ثم الذهاب إلى أقرب الفروع لديكم وإجراء تجربة شراء ممتعة من خلال أسواق مانويل. عروض مانويل سوبر ماركت على السلع الغذائية من الخضروات ومنتجات الثلاجة: عرض كيلو جبنة فيتا المراعي بسعر 9 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال.

كيلو جبنة الوادي لاند قليل الملح والدسم بسعر 18 ريال سعودي بدلاً من 30 ريال.

كيلو جبنة حلوم إستيا بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 42 ريال.

كيلو جبنه ديل كريم اسطنبولي/ فيتا/ براميل بسعر 11 ريال سعودي بدلاً من 23 ريال. كيلو برتقال عصير بسعر 3 ريال سعودي.

كيلو بحاره أحمر بسعر 7 ريال سعودي.

كيلو نكترين بسعر 8 ريال سعودي. عروض اللحوم الحمراء الطازجة والدواجن: كيلو شيش طاووق بسعر 24 ريال سعودي.

كيلو كفتة غنم بسعر 24 ريال سعودي.

كيلو لحم مفروم بقري بسعر 24 ريال سعودي.

عرض كيلو أوصال بقري بسعر 24 ريال سعودي.

كيلو شاورما دجاج بسعر 24 ريال سعودي.

كيلو برجر دجاج بسعر 25 ريال سعودي.

كيلو برجر لحم بسعر 29 ريال سعودي.

كيلو ستيك ستروبلوين بسعر 59 ريال سعودي. دجاج كامل متبل طازج رضوى وزن 650 جرام بسعر 12 ريال سعودي.

علبة أفخاذ دجاج كاملة اليوم وزن 900 جرام بسعر 14 ريال سعودي.

شرائح صدور دجاج رضوى وزن 450 جرام بسعر 17.50 ريال سعودي، ووزن 900 جرام بسعر 33.95 ريال.

علبة شاورما دجاج اليوم وزن 400 جرام بسعر 16 ريال سعودي.

علبة قلوب أو كبد أو قوانص دجاج فقيه وزن 500 جرام بسعر 3.75 ريال سعودي. خصومات لولو ماركت علي الأجهزة الكهربائية والمفروشات حتى 10 أبريل عمر شويل - جدة عروض مانويل سوبر ماركت تحت شعار وفر أكثر مع أجدد العروض الأسبوعية - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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