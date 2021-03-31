شوف أقوى العروض على الشاشات والأجهزة المنزلية من أكستر السعودية

أقوى العروض على الشاشات والأجهزة المنزلية من أكستر السعودية، وضعت متاجر أكسترا الألكترونية الشهيرة بالمملكة السعودية شعار جديد لها تقول من خلاله “حياكم… رمضان جاكم بأقوى العروض على الشاشات والأجهزة المنزلية، حيث قدمت خصومات وتخفيضات مميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك، ليس ذلك فقط يقدم أكسترا أيضًا خدمة التقسيط.

أقوى العروض على الشاشات والأجهزة المنزلية من أكستر

يمكن من الآن حتى نهاية شهر الأستمتاع بتخفيضات ضخمة على شاشات التلفاز بنسبة تصل إلى 63% و تخفيضات على الأجهزة المنزلية تصل إلى 60%.

أقوى عروض وتخفيضات على شاشات التلفاز

يمكنك شراء جهاز تلفزيون سمارت بتقنية 4k، ماركة سامسونج، مقاس 65 بوصة، بسعر 3299 ريال بدلاً من 5999، مع هدية مجانية بقيمة 399 ريال.

شاشة تلفاز تعمل بنظام الأندرويد وتتميزة بتقنية 4k وتقنية Color Dynamic Crystal Color، ماركة كلاس برو، مقاس 55 بوصة، بسعر 1649 ريال بدلاً من 2199 مع هدية مجانية بقيمة 149 ريال .

شاشة تلفزيون ذكية، بدقة 4K وتقنية Nano Cell، ماركة ال جي، مقاس 55 بوصة بسعر 2969 ريال بدلاً 6299 مع هدية مجانية بقيمة 149 ريال.

تلفزيون ماركة TCL ” تي سي ال” سمارت بدقة 4K، مقاس 75 بوصة، بسعر 4799 ريال بدلاً من 5749 ريال مع هدية مجانية بقيمة 899 ريال.

شاشة تلفاز ماركة سوني، مقاس 55 بوصة، بتقنية Color Dynamic Crystal Color ودقة 4K، تعمل بنظام الأندرويد، بسعر 2999 ريال بدلاً من سعر 4499 مع هدية مجانية بقيمة 149 ريال.

تلفزيون ماركة LG، مقاس 86 بوصة، سمارت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، يمكنك الحصول عليه بسعر 7999 ريال بدلاً من سعر 18499 ريال مع هدية مجانية بقيمة 10500 ريال.

أقوى عروض الأجهزة المنزلية من أكستر

عروض الثلاجات

ثلاجة ماركة إل جي مقاس 18 قدم، بسعر 2999 ريال بدلاً من 5299 ريال، ثلاجة ماركة باناسونيك 2 باب باللون الأسود مقاس 18 قدم بسعر 3099 ريال بدلاً من 5399 ريال، ثلاجة ماركة كلاس برو 2 باب باللون الفضي مقاس 19.9 قدم بسعر 2249 ريال بدلاً من 3499 ريال، ثلاجة ماركة سامسونج باب واحد مقاس 18.6 قدم باللون الفضي استيل بسعر 3299 ريال بدلاً من 5799 ريال.

تخفيضات وخصومات أكسترا السعودية على أجهزة المطبخ الكهربائية

جهاز كهربائي لتحمير الطعام بدون زيت ماركة ديلونجي بقوة 1000-1400واط بسعر 1399 ريال بدلاً من 1899 مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال،كيتشن ماشين ماركة فيليبس بقوة 1300 واط بسعر 919 ريال بدلاً من 1599 ريال، مايكرويف ماركة إل جي بسعة 56 لتر سمارت انفرتر بسعر 849 ريال بدلاً من سعر 1499 ريال، فرن كهربائي ماركة كلاس برو بسعة 60 لتر ستانلس ستيل بسعر 389 ريال بدلاً من 579 ريال، طنجرة ضغط لتسوية الطعام بشكل سريع ماركة بالسون بسعر 349 ريال بدلاً من 499 ريال.