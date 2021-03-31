شوف عروض رمضان بنده هايبر بنده الموفرة خصومات تصل إلى 50%

عروض رمضان بنده هايبر بنده الموفرة وأقوي الخصومات على المقاضي الشهرية والسلع الغذائية ومع اقتراب شهر رمضان يحتاج كل منزل إلى شراء الأطعمة والمأكولات التي يتم تحضيرها خلال الشهر الكريم، لذلك يحتفل هايبر بنده مع عملائة بتقديم عروض التوفير المذهلة وتشمل لمحبي الكيك الإنجليزي بنكهة الشوكولاتة 250 جم ب 6،50 ريال، مفن بالفراولة ب 6،95 ريال، كب كيك مشكل 6 حبات ب 15،95 ريال، كيك الفانيلا بالكريمة ب 49،95 ريال، كيك رد فلفت 800 جم ب 31،95 ريال، مفن تريبل شوكولاتة 4 حبات ب 9،95 ريال، 2 علبة من كيك صغير بالزبيب نحول ب 10،95 ريال، 3 حبات رقائق السمبوسة سويتز ب 15،95 ريال، عجينة سمبوسة ب 22،95 ريال.

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خبز توست أبيض يومي 600 جم ب 2،95 ريال، تورتيلا فونتي بدقيق القمح 250 جم ب 6،95 ريال، معمول طازج حلواني وطحان 300 جم ب 5،95 ريال، بسكويت ريتاج 730 جم ب 11،95 ريال، عجينة سمبوسة دلتا بالزيت كيلو ب 10،95 ريال، رقائق السبرينج رول دلتا كيلو ب 11،95 ريال، جبنة كريم أو شيدر قابلة للدهن المراعي ب 27،50 ريال، كريمة الطبخ المراعي ب 17،95 ريال، 2 شرايح جبن شيدر المراعي 200 جم ب 9،50 ريال.

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حمص المراعي 250 جم ب 4،95 ريال، عصير فارمز سيلكت المراعي ب 13،95 ريال، 4 حليب مكثف محلى المراعي ب 23،95 ريال، 5 حليب مركز ب 9،95 ريال، 3 حبات زبادي يوناني نادك 160 جم ب 8،50 ريال، جبنة كريم أو شيدر قابلة للدهن نادك ب 17،95 ريال، حليب طويل الأجل بالنكهات نادك 18 حبة ب 16،95 ريال، جبنة فيتا بيضاء نادك 2+1 ب 8،95 ريال، 3 حبات زبدة بريزين 100 جم ب 9،95 ريال، جبنة فيتا شرائح فالبريزو 200 جم ب 9،95 ريال، جبنة كريم أبو الولد ب 15،95 ريال، جبنة كريمي البقرة ب 21،95 ريال، 2 قشطة طازجة ندي 100 جم ب 4،95 ريال.