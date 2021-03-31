شوف عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده اليوم الاربعاء 31 مارس 2021 عروض رمضان

تبحث كل سيدة عن عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده وذلك من أجل الاطلاع على آخر عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية ومعرفة آخر خصومات وتخفيضات هايبر بنده بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عروض الأجهزة الكهربائية في هايبر بنده اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 عروض رمضان وهي العروض الأسبوعية التي تستمر لمدة أسبوع كامل لكي يستطيع الجميع شراء ما يحتاجونه من أجهزة كهربائية طوال الأسبوع.

عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده

تضم عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده الكثير من الاجهزة الكهربائية الهامة والاساسية التي يلزم توافرها في كل منزل وتوفرها هايبر بنده باسعار مميزة وتخفيضات كبيرة للغاية، وأبرز الاجهزة المنزلية والكهربائية المتوفرة هي قدر ضغط ألومنيوم السيف 7 لتر بسعر 89 ريال، 9 لتر بسعر 119 ريال، 11 لتر بسعر 129 ريال، ومايكروويف جيباس بسعر 399 ريال، وقدر ضغط تيفال بسعر 329 ريال بدلاً من 426 ريال، وطقم أواني طبخ تيفال سوبر بسعر 149 ريال بدلاً من 224 ريال.

تضم عروض هايبر بنده علي الأجهزة الكهربائية طقم أواني طبخ ألومنيوم شيف أرت رويال فورد بسعر 209 ريال بدلاً من 274 ريال، وطقم قدور كوركماز استرا بسعر 349 ريال بدلاً من 459 ريال، وطقم مقلاة تيفال بسعر 109 ريال بدلاً من 152 ريال، ومقلاة تيفال 20 سم بسعر 50 ريال، و 24 سم بسعر 55 ريال، و26 سم بسعر 65 ريال، و28 سم بسعر 70 ريال، وطقم أواني طبخ ستانلس ستيل رويال فورد بسعر 119 ريال بدلاً من 186 ريال.

يمكنك الحصول علي مايكروويف شارب بسعر 189 ريال بدلاً من 319 ريال، وفرن كهربائي اي بي سي بسعر 239 ريال بدلاً من 469 ريال، والكثير من الأجهزة الكهربائية التي يمكنك الإطلاع عليها.