شوف عروض التوفير من بنده وبداية العروض الرمضانية

عروض التوفير من بنده وبداية العروض الرمضانية ونبدأها بالأطعمة المبردة، 400 جم لحم دجاج مفروم الكبير ب 7،95 ريال، تندر صدر الدجاج الكبير كيلو ب 22،95 ريال، برجر دجاج مغلف بالخبز الكبير 8 حبات 400 جم ب 9،95 ريال، أصابع الدجاج والجبنة الكبير 1000 جم ب 27،95 ريال، شرائح الدجاج الشهي الكبير كيلو ب 47،95 ريال، 2 حبة فطائر الدجاج 8 حبات الكبير 240 جم ب 15،95 ريال، 1+1 سمبوسة الخضار 12 حبة الكبير ب 13،95 ريال، 3 حبات شرائح عجيبة الرقائق الهشة وليمة 400 جم ب 7،50 ريال، 1+1 سمبوسك بالخضار ب 14،95 ريال، كوكيز بقطع الشوكولاتة السنبلة 6 قطع ب 19،95 ريال.

عروض التوفير من بنده وبداية العروض الرمضانية

بطاطس مقلية ديل مونتي 2،5 كيلو ب 15،95 ريال، 2 كوكتيل فواكه داري ب 14،95 ريال، برغر دجاج سنيورة ب 24،95 ريال، آيس كريم باسكن روبنز لتر ب 38،95 ريال، 1+1 نقانق الدجاج المجمدة فقية 400 جم ب 8،50 ريال، برغر دجاج سنيورة 24،95 ريال، 1+1 دجاج مفروم فقية 400 جم ب 1،95 ريال، آيس كريم فرجينتو 500 مل ب 12،95 ريال، حليب جونيور ندي طويل الأجل للأطفال 18 حبة ب 9،95 ريال، 20،95 ريال، حليب مجفف كامل الدسم فرجينيو 1800 جم ب 34،95 ريال، كونتري كورن فليكس نستلة 700 جم ب 14،95 ريال.

عروض بنده

كونتري كورن فليكس نستله 700 جم ب 14،95 ريال، حليب مكثف محلى لونا 3+1 ب 17،95 ريال، 4 حليب مكثف محلى رويال شيف ب 13،95 ريال، رقائق الشوفان باليقطين والتوت البري ب 18،95 ريال، رقائق نستله 375 جم ب 14،95 ريال، حليب مجفف كامل الدسم المراعي 1800 جم وزيادة 25% ب 33،95 ريال، كورن فليكس بوبينس كيلو ب 13،95 ريال، 1+1 كورن فليكس كلوفر 750 جم ب 27،50 ريال.