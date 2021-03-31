نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التوفير من بنده وبداية العروض الرمضانية في المقال التالي
عروض التوفير من بنده وبداية العروض الرمضانية ونبدأها بالأطعمة المبردة، 400 جم لحم دجاج مفروم الكبير ب 7،95 ريال، تندر صدر الدجاج الكبير كيلو ب 22،95 ريال، برجر دجاج مغلف بالخبز الكبير 8 حبات 400 جم ب 9،95 ريال، أصابع الدجاج والجبنة الكبير 1000 جم ب 27،95 ريال، شرائح الدجاج الشهي الكبير كيلو ب 47،95 ريال، 2 حبة فطائر الدجاج 8 حبات الكبير 240 جم ب 15،95 ريال، 1+1 سمبوسة الخضار 12 حبة الكبير ب 13،95 ريال، 3 حبات شرائح عجيبة الرقائق الهشة وليمة 400 جم ب 7،50 ريال، 1+1 سمبوسك بالخضار ب 14،95 ريال، كوكيز بقطع الشوكولاتة السنبلة 6 قطع ب 19،95 ريال.
عروض التوفير من بنده وبداية العروض الرمضانية
بطاطس مقلية ديل مونتي 2،5 كيلو ب 15،95 ريال، 2 كوكتيل فواكه داري ب 14،95 ريال، برغر دجاج سنيورة ب 24،95 ريال، آيس كريم باسكن روبنز لتر ب 38،95 ريال، 1+1 نقانق الدجاج المجمدة فقية 400 جم ب 8،50 ريال، برغر دجاج سنيورة 24،95 ريال، 1+1 دجاج مفروم فقية 400 جم ب 1،95 ريال، آيس كريم فرجينتو 500 مل ب 12،95 ريال، حليب جونيور ندي طويل الأجل للأطفال 18 حبة ب 9،95 ريال، 20،95 ريال، حليب مجفف كامل الدسم فرجينيو 1800 جم ب 34،95 ريال، كونتري كورن فليكس نستلة 700 جم ب 14،95 ريال.
عروض بنده
كونتري كورن فليكس نستله 700 جم ب 14،95 ريال، حليب مكثف محلى لونا 3+1 ب 17،95 ريال، 4 حليب مكثف محلى رويال شيف ب 13،95 ريال، رقائق الشوفان باليقطين والتوت البري ب 18،95 ريال، رقائق نستله 375 جم ب 14،95 ريال، حليب مجفف كامل الدسم المراعي 1800 جم وزيادة 25% ب 33،95 ريال، كورن فليكس بوبينس كيلو ب 13،95 ريال، 1+1 كورن فليكس كلوفر 750 جم ب 27،50 ريال.
- "شركة أبل" تحذير عالي الخطورة من الوطني للأمن السيبراني
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض التوفير من بنده وبداية العروض الرمضانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.