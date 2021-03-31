شوف عروض رمضان على التكييفات والهواتف المحمولة من أكسترا السعودية

عروض رمضان على التكييفات والهواتف المحمولة من أكسترا السعودية، بدأ موسم الصيف وسوف يأتي رمضان هذا العام في طقس حار مما يجعل تحمل العطش أمر أكثر صعوبة من السنوات السابقة، ولذلك قدمت المتاجر الالكترونية الخاصة بشركة أكسترا العديد من العروض والتخفيضات المميزة بمناسبة شهر رمضان الكريم هذا على جميع الأجهزة منها التكييفات .

عروض رمضان على التكييفات والهواتف المحمولة من أكسترا السعودية

قدمت شركة أكسترا بالسعودية عروض على جميع المنتجات الخاصة بها بمناسبة أقتراب شهر رمضان، سوف نعرض لكم من خلال هذا المقال أهم عروضها التكييفات وأجهزة الهواتف المحمولة، حيث تقدم خصومات على الهواتف تصل إلى 50% وخصومات على التكييفات تصل إلى 39%.

عروض رمضان على التكييفات أكسترا السعودية

تكييف ماركة إل جي 30000 وحدة، إنفيرتر يعمل بنظام الواي فاي، حار وبارد، يوفر الطاقة بنسبة تصل إلى 53٪، يأتي بضمان 10 سنوات، يمكنك الحصول عليه بسعر 6969 ريال بدلاً من سعر 12999 ريال.

تكييف ماركة هاير، 12600 وحدة، مع ايونيزر، فلتر نانو اكوا، يعمل على النظام البارد فقط، يأتي بضمان عامين، بسعر 1499 ريال بدلاً من 2699 ريال.

تكييف ماركة جنرال الكترك، 27400 وحدة، يعمل على الحار والبارد، يعمل على توفير الطاقة، كما يعمل بكفاءة عالية المستوي، يمكنك شراء هذا التكييف بسعر 3149 ريال بدلاً من سعر 4699 ريال.

تكييف كلاس برو 22000 وحدة، يعمل على النظام البارد كما يعمل توزيع الهواء في اتجاهات الغرفة، يمكنك الحصول عليه بسعر 2099 ريال بدلاً من سعر 3099 ريال، مع هدية مجانية بقيمة 179 ريال.

تكييف ماركة سامسونج، 18000 وحدة، روتاري يعمل على النظام البارد فقط، يأتي بضمان عامين، بسعر 2299 ريال بدلاً من 3199 ريال.

تكييف ماركة جري، 32200 وحدة، يعمل بنظام الواي فاي، كومبريسور روتاري، يعمل بالنظام البارد، بسعر 4899 ريال بدلاً من 6399 ريال.

عروض رمضان على الهواتف المحمولة من أكسترا السعودية

يمكنك شراء جوال ماركة Samsung Galaxy S10، يأتي بمساحة ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، يمكن شراء هذا الهاتف بسعر 1899 ريال بدلاً من 3949 ريال.

هاتف محمول ماركة أبل أيفون 11 برو، يأتي بسعة ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل، يمكن الحصول عليه بسعر 4899 ريال بدلاً من سعر 5479.

هاتف محمول ماركة هواوي واي 8 بي، الجيل الرابع، مع مساحة ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 699 ريال بدلاً من 930 ريال.

جوال ماركة HUAWEI nova 7، يأتي بمساحة ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، الجيل الخامس، يمكنك شراء هذا الجهاز بسعر 1599 ريال بدلاً من 1899 ريال مع هدية مجانية بقيمة 145 ريال.