نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مكتبات جرير jairi وأقوى عروض جرير ايفون ابل الحصرية مع خصومات الجوالات واللابتوب والايباد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتبات جرير تقدم لكم أقوى العروض الحصرية من جرير jairi على جوالات جرير ايفون ابل الحصرية، كما يوجد لدى عروض جرير تخفيضات كبرى على اللابتوب والايباد، حيث تتجدد العروض خلال شهر ابريل بصفة مستمرة، وهذا في تخفيضات عروض مكتبة جرير المتاحة عبر الموقع لفترة محدودة في عروض الجوالات.

مكتبات جرير jairi وأقوى عروض جرير ايفون ابل الحصرية مع خصومات الجوالات واللابتوب والايباد

عروض جرير للجوالات واللاب توب والايباد من ابل نقدمها لكم اليوم في عروض السعودية ذات التخفيضات الكبرى على ايفون من جرير السعودية، ويمكنكم طلب المنتجات من خلال موقع مكتبة جرير jarir bookstore.

مكتبات جرير

نستعرض فيما يلي عروض ايفون جرير المتاحة على مختلف أنواع سلسلة جوال ايفون الشهيرة:

ابل جرير ايفون 12 برو، سعة 128 جيجا، الجيل الخامس، بسعر 4699 ريال سعودي.

برو، سعة 128 جيجا، الجيل الخامس، بسعر 4699 ريال سعودي. ابل ايفون 12 برو ماكس، سعة 128 جيجا، الجيل الخامس، بسعر 5199 ريال سعودي.

12 برو ماكس، سعة 128 جيجا، الجيل الخامس، بسعر 5199 ريال سعودي. جوالات ايفون اس اي الاصدار 2، سعة 256 جيجا، الجيل الرابع، بسعر 2499 بدلًا من 2629 ريال سعودي، بتوفير 130 ريال سعودي.

اس اي الاصدار 2، سعة 256 جيجا، الجيل الرابع، بسعر 2499 بدلًا من 2629 ريال سعودي، بتوفير 130 ريال سعودي. جوالات ايفون اكس ار ، سعة 128 جيجا، الجيل الرابع، بسعر 2599 ريال سعودي.

جرير

أما في التالي فنترككم مع عروض ايباد جرير المتاحة بخصم حتى 44%:

ابل ايباد اير 10.5، سعة 64 جيجا، الجيل الرابع، شاشة مقاس 10.5 بوصة، بسعر 1599 بدلًا من 2849 ريال سعودي، بخصم 44%.

اير 10.5، سعة 64 جيجا، الجيل الرابع، شاشة مقاس 10.5 بوصة، بسعر 1599 بدلًا من 2849 ريال سعودي، بخصم 44%. ابل ايباد برو 11، سعة 256 جيجا، شاشة مقاس 11 بوصة، بسعر 3999 ريال سعودي.

برو 11، سعة 256 جيجا، شاشة مقاس 11 بوصة، بسعر 3999 ريال سعودي. ابل ايباد 10.2، سعة 32 جيجا، الجيل الثامن، شاشة مقاس 10.2 بوصة، بسعر 1499 ريال سعودي.

ابل ايباد ميني 5، سعة 64 جيجا، شاشة مقاس 7.9 بوصة، بسعر 1799 ريال سعودي.

5، سعة 64 جيجا، شاشة مقاس 7.9 بوصة، بسعر 1799 ريال سعودي. ابل ايباد برو 12.9، الجيل الرابع، شاشة مقاس 12.9 بوصة، بسعر 7399 ريال سعودي.

jarir

العروض في التالي توضح تخفيضات ابل لابتوب جرير تصل حتى 25%:

ابل ماك بوك برو 13، شاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر خاص من جرير 8549 ريال سعودي.

بوك برو 13، شاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر خاص من جرير 8549 ريال سعودي. ابل ماك بوك برو 16، شاشة مقاس 16 بوصة، بسعر حصري 12999 ريال سعودي.

برو 16، شاشة مقاس 16 بوصة، بسعر حصري 12999 ريال سعودي. ابل ماك بوك برو، 7 كور، بسعر مميز 9749 بدلًا من 12999 ريال سعودي، بخصم حصري 25%.

ابل ماك بوك برو اير 13، شاشة مقاس 13.3 بوصة، بسعر خاص من جرير 4399 بدلًا من 4899 ريال سعودي.

قدمنا لكم عروض مكتبات جرير على مختلف أنواع الأجهزة الذكية من شركة ابل ، والتي تصل حصوماتها حتى 44% كخصم فوري عند الشراء من موقع جرير أو أحد منافذ البيع المعتمدة داخل المملكة.