نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة مسابقة الحلم MBC Dream مع مصطفي الأغا لربح 250.000 ألف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الليلة مسابقة الحلم MBC Dream مع مصطفي الأغا، هذه المسابقة لها مكانة مميزة عن أي مسابقة أخرى، والتي يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا في برنامج صدي الملاعب، لأنها تخصص جوائز وسحوبات دائمة بمبالغ مالية كبيرة، فأحدث جوائزها كانت بقيمة مائة ألف دولار بالإضافة إلى جائزة بقيمة مليون جنيه، وأساس البرنامج يكون بإجابة المشتركين على سؤال لأول مرة ومن ثم يتم ذهابهم إلى مرحلة الاختيارات العشوائية، وطريقة الاشتراك تكون من موقع مسابقة الحلم mydream.mbc.ne أو عن طريق رسائل المحمول المباشرة.

مسابقة الحلم MBC Dream

وقالت mbc dream على كل الذين يرغبون في الاشتراك من جميع أنحاء العالم، أن يتصلوا مباشرة على أرقام المسابقة، أو رسائل المحمول القصيرة، ويوجد فرصة للمشتركين السابقين تجديد فرصة الفوز عن طريق الإجابة على أسئلة كثيرة صحيحة من ضمن مجموعة من الأسئلة.

ويكون لهم حق الاختيار في الإجابة عليها عن طريق إرسال الرسالة المحتوية على كلمة حلم أو dream أو reve، للتأهيل للمواسم المستقبلية.

القنوات الناقلة للمسابقة

يتم عرض مسابقة الحلم mbc dream على قناة mbc1 التابعة لمركز تلفزيون الشرق الأوسط، على قمر النايل سات وترددها 11470، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 6/ 5، الاستقطاب عمودي.

طريقة التقديم في المسابقة

يتم التقديم في المسابقة عن طريق بعض الخطوات وهي:

يجب التأكد أولًا من رقم الخاص ببلدك في مسابقة الحلم. القيام بإرسال رسالة قصيرة على رقم الاشتراك. يتم تسجيل البيانات الخاص بالمتسابق مثل: الاسم والدولة ورقم الهاتف المحمول. حينها يتم إرسال سؤال الخاص بالاشتراك في المسابقة ويجب أن يُجاب علية بشكل صحيح. يتم الضغط على الموافقة ليتم إرسال إعلانات الخاصة بـالمعلنين عن مسابقة الحلم.

الاشتراك عن طريق الإنترنت

تستطيع الاشتراك في المسابقة عن طريق الموقع الإلكتروني في خطوات بسيطة، والخطوات كالآتي:

الدخول إلى الموقع الرئيسي والرسمي للمسابقة.

يتم اختيار الرقم الخاص ببلد المتسابق.

يتم وضع رقم الهاتف الخاص بالمتسابق.

ويقوم بالضغط على كلمة اشترك الآن.

أرقام الاشتراك في المسابقة

السعودية: 650444.

مصر: 95450.

العراق: 2770.

البحرين: 94000.

تونس: 85988.

الأردن: 98858.

جميع أنحاء العالم: 008821622775627.

مسابقة الحلم للعام الحالي 2021

حددت mbc dream جائزة هذا العام وقيمتها 250 ألف دولار أمريكي، حيث صرحت ذلك في منشور لها على حسابها الرسمي على الفيس بوك، حتى يستعد كل المتابعين والراغبين في الاشتراك في جميع أنحاء العالم لسحب الحلم، وذلك في يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2021Kفاغتنم الفرصة واشترك لتغير حياتك وتحقق كل ما تحلم به.