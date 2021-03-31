شوف أحدث عروض هايبر بنده السعودية وخصومات شهر رمضان الكريم

أحدث عروض هايبر بنده السعودية لهذا الأسبوع تشمل، زبدة الفول السوداني قابلة للدهن 500 جم ب 11،95 ريال، زبدة الفول السوداني بينات ياتر ب 26،95 ريال، كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا 400 جم ب 14،95 ريال، 2 شراب سن توب كرتون ب 24،95 ريال، شراب فواكه إستوائية مانجو ب 34،95 ريال، عصير بالمانجو 3 حبات ب 10،95 ريال، شراب هلزبرغ 6 حبات ب 21،95 ريال، 3 حبات عصير بالمانجو ب 10،95 ريال، شراب مركز برتقال سن كويك 330 مل ب 8،95 ريال، رقائق شوفان عضوية ناعمة 500 جم من أرض الطبيعية ب 14،95 ريال، أرز بسمتي أسمر عضوي كيلو ب 18،95 ريال، قطر القيقب عضوي من أرض الطبيعية ب 29،95 ريال.

أحدث عروض هايبر بنده السعودية وخصومات شهر رمضان الكريم

عروض المنتجات العضوية من أرض الطبيعية متوفرة في أسواق هايبر بنده جميع الفروع ومنها مرقة الخضار عضوي بالملح البحري أرض الطبيعية ب 12،95 ريال، سمن بلدي عضوي أرض الطبيعية 500 جم ب 78،95 ريال، معجون طماطم عضوي ب 5،95 ريال، مايونيز عضوي أرض الطبيعية 250 مل ب 18،95 ريال، كتشب عضوي أرض الطبيعية 500 جم ب 22،95 ريال، مايونيز عضوي أرض الطبيعية ب 18،95 ريال، زيت جوز الهند بكر عضوي ب 37،95 ريال، خل تفاح عضوي أرض الطبيعية 500 مل ب 17،95 ريال، زيت زيتون بكر فلسطيني عضوي ب 54،95 ريال.

عروض بنده على المنتجات الخالية من الجلوتين

بانية خالى من الجلوتين دكتور شار 240 جم ب 22،95 ريال، خبز برجر خالى من الجلوتين دكتور شار 300 جم ب 23،95 ريال، ماري خالى من الجولتين دكتور شار ب 10،95 ريال، طحين يونيفيرسال خالى من الجلوتين 500 جم ب 14،95 ريال، ماري خالى من الجلوتين دكتور شار ب 10،95 ريال، تورتيلا خالى من الجولتين دكتور شار ب 23،95 ريال، كيرفس خالى من الجلوتين دكتور شار ب 17،95 ريال.

عروض هايبر بنده على الوجبات الخفيفة

2 أصابع المكسرات بي كايند ب 10،95 ريال، شيبسي رايس أب ب 5،50 ريال، 2 فول سوداني عضوي حامض يوم إيرث ب 12،95 ريال، فشار الميكروويف بالزبدة خالى من الدسم فرشلي 255 جم ب 9،95 ريال، فواكه عضوية يوم إيرث ب 33،95 ريال، كيك رايس أب 120 جم ب 8،95 ريال، كريمة البندق والكاكاو عضوي ب 19،95 ريال، مربي الفراولة بدون سكر سان دالفور ب 15،95 ريال.