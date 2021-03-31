نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض هايبر بنده السعودية وخصومات شهر رمضان الكريم في المقال التالي
أحدث عروض هايبر بنده السعودية لهذا الأسبوع تشمل، زبدة الفول السوداني قابلة للدهن 500 جم ب 11،95 ريال، زبدة الفول السوداني بينات ياتر ب 26،95 ريال، كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا 400 جم ب 14،95 ريال، 2 شراب سن توب كرتون ب 24،95 ريال، شراب فواكه إستوائية مانجو ب 34،95 ريال، عصير بالمانجو 3 حبات ب 10،95 ريال، شراب هلزبرغ 6 حبات ب 21،95 ريال، 3 حبات عصير بالمانجو ب 10،95 ريال، شراب مركز برتقال سن كويك 330 مل ب 8،95 ريال، رقائق شوفان عضوية ناعمة 500 جم من أرض الطبيعية ب 14،95 ريال، أرز بسمتي أسمر عضوي كيلو ب 18،95 ريال، قطر القيقب عضوي من أرض الطبيعية ب 29،95 ريال.
أحدث عروض هايبر بنده السعودية وخصومات شهر رمضان الكريم
عروض المنتجات العضوية من أرض الطبيعية متوفرة في أسواق هايبر بنده جميع الفروع ومنها مرقة الخضار عضوي بالملح البحري أرض الطبيعية ب 12،95 ريال، سمن بلدي عضوي أرض الطبيعية 500 جم ب 78،95 ريال، معجون طماطم عضوي ب 5،95 ريال، مايونيز عضوي أرض الطبيعية 250 مل ب 18،95 ريال، كتشب عضوي أرض الطبيعية 500 جم ب 22،95 ريال، مايونيز عضوي أرض الطبيعية ب 18،95 ريال، زيت جوز الهند بكر عضوي ب 37،95 ريال، خل تفاح عضوي أرض الطبيعية 500 مل ب 17،95 ريال، زيت زيتون بكر فلسطيني عضوي ب 54،95 ريال.
عروض بنده على المنتجات الخالية من الجلوتين
بانية خالى من الجلوتين دكتور شار 240 جم ب 22،95 ريال، خبز برجر خالى من الجلوتين دكتور شار 300 جم ب 23،95 ريال، ماري خالى من الجولتين دكتور شار ب 10،95 ريال، طحين يونيفيرسال خالى من الجلوتين 500 جم ب 14،95 ريال، ماري خالى من الجلوتين دكتور شار ب 10،95 ريال، تورتيلا خالى من الجولتين دكتور شار ب 23،95 ريال، كيرفس خالى من الجلوتين دكتور شار ب 17،95 ريال.
عروض هايبر بنده على الوجبات الخفيفة
2 أصابع المكسرات بي كايند ب 10،95 ريال، شيبسي رايس أب ب 5،50 ريال، 2 فول سوداني عضوي حامض يوم إيرث ب 12،95 ريال، فشار الميكروويف بالزبدة خالى من الدسم فرشلي 255 جم ب 9،95 ريال، فواكه عضوية يوم إيرث ب 33،95 ريال، كيك رايس أب 120 جم ب 8،95 ريال، كريمة البندق والكاكاو عضوي ب 19،95 ريال، مربي الفراولة بدون سكر سان دالفور ب 15،95 ريال.
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