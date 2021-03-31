اربح الآن 3.5 مليون دولار في مسابقة الحلم mbc dream مع مصطفي الأغا

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عمر شويل - جدة اربح الآن 3.5 مليون دولار في مسابقة الحلم mbc dream، تعد مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا، من أشهر المسابقات في الوطن العربي ويمكن لجميع المواطن سواء كان داخل أم خارج الوطن العربي الاشتراك في هذه المسابقة، فهي بمثابة فرصه ذهبية لدي الكثير من المواطنين حيث يبلغ سعر الجائزة في المسابقة حوالي 3 ونصف عن طريق مصطفى الأغا .mbc وتقدم هذه المسابقة عبر قناة.
الاشتراك في مسابقة مسابقة الحلم mbc dream
مقدم هذه المسابقة هو الإعلامي الكبير مصطفى الأغا علي قناة إم بي سي، ويتسابق الكثير على الفوز في هذه المسابقة هذا العام 2021 حيث يقوم بتوزيع المسابقة علي المتسابقين بنسب معينة ثم يتم السحب على جائزة مقدارها ما يقرب من نصف مليون دولار أمريكي، وجائزة أخرى مقدارها ألف دولار أمريكي، وأخرى مقدارها عشرة آلاف دولار أمريكي .
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream
الاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream سهل وبسيط جدا، وهو عبارة عن الإجابة على بعض الأسئلة العادية عن حياتنا اليومية ثم يقوم برنامج صدى الملاعب بإرسال رسالة نصية لكل رقم خاص بالبلد، ثم تصله رسالة بأنه قد تم قبوله في السحب فقط كل ما عليك هو كالآتي :
- إلي إحدى هذه الأرقام 650444 من السعودية Dream إرسال كلمة حلم أو
- أو يمكنك الاتصال على 95454 من داخل جمهورية مصر العربية
- أو الاتصال على رقم 3636 من الإمارات العربية المتحدة
- أو من جميع أنحاء العالم على هذا الرقم 0088216227758021
على القمر الصناعى mbc تردد قناة
لكي تستطيع مشاهدة البرنامج على قناة أم بي سي يجب أن تفعل الآتي :
- ضبط الريسيفر علي القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة 11470
- الاستقطاب عمودي مع معدل الترميز27500مع معامل التصحيح 5/6
كيفية توسيع الفرص في الاشتراك في مسابقة الحلم
يجب على المشترك الإجابة على الأسئلة بطريقة صحيحة من خلال الاتصال على أرقام الحلم وفقا لقوانين وشروط المسابقة، كما يمكنه أيضا الاشتراك عن طريق إرسال كلمه دريم بالعربي أو باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية.
كل شخص يريد أن يفعل فرص الفوز يمكنه ذلك من خلال إرسال كلمه تفعيل قبل كل سحب ويمكنه اختيار الطريقة التي تناسبه في الاشتراك في مسابقة الحلم، إما أن يكون عن طريق الرقم المختصر للشركة وإما أن يكون عن طريق الإنترنت بواسطة موقع الحلم الرسمي هذا لمن لديهم أرقام خاصة بهم، ولكن بالنسبة للبلدان الذين ليس لديهم أرقام خاصة يكون عن طريق الرقم الدولي ..
وهنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا وتكلمنا فيه عن أهم تفاصيل الاشتراك في مسابقة الحلم وكيفية الاشتراك كما ذكرنا أيضا تردد القناة وكيفية زيادة الفرص للحصول على الفوز بالمسابقة .
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