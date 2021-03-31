نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده 1442 في رمضان خصومات sale 60٪ على السلع الغذائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية متجر بنده يعتبر من أهم وأفضل المتاجر بالمملكة العربية السعودية وله عدة فروع في بعض الدول العربية ويقدم بنده السعودية العديد من التخفيضات المميزة والحصرية على كافة السلع بمختلف أنواعها والأدوات المنزلية والكهربية، ويقدم أسعار ليس لها منافس مما جعل المئات من الأشخاص يقبلون عليه من كافة أنحاء المملكة، وتقدم بنده العروض والتخفيضات بصفة دورية، فكل شهر لها مفاجآت مختلفة عن الشهر السابق.
مبادرة شهر رمضان من عروض بنده
قدمت بنده مبادرة مختلفة عن ذي قبل بمناسبة اقتراب حلول الشهر المعظم وأطلقت عليها اسم برمضان أهنيك وبأسعار بنده نرضيك، ومن خلال تلك المبادرة قدمت العروض المميزة لعملائها على المنتجات و السلع المرتبطة بشهر رمضان، لذا استطاع العديد من المواطنين شراء مستلزمات وحاجات رمضان بأسعار ليس لها مثيل، وأعلنت إدارة بنده أن العروض مستمر حتى يوم ٦ أبريل المقبل أو حتى انتهاء للكميات الموجودة من السلع.
عروض بنده لسلع رمضان
وإليكم العديد من العروض والتخفيضات على السلع المختلفة التي تقدمها بنده لعملائها:
كيلو العنب الافريقي، الأحمر، والعنب الأسود بتكلفة ٩.٩٥ ريال سعودي فقط.
٢ عبوة جبنة مطبوخة ٥٠٠ جرام العبوة بسعر ٢٢ ريال فقط.
شراب مجفف تانج نكهات مختلفة ٢ كيلو بسعر ٣٩ ريال بدلا من ٥٥ ريال.
٥٠٠ جرام من الشوفان الأبيض بسعر ٢٢.٩٥ ريال سعودي.
تمر سكري عبوة واحدة بسعر ٩.٩٥ ريال سعودي.
مرقة دجاج ماجي ٢٨ قطعة بسعر ١٢.٩٥ ريال سعودي.
عروض بنده المنظفات
أعلنت بنده عن عروض مميزه على المنظفات المنزلية، وإليكم هذه العروض:
سائل غسيل الصحون فيري عبوة ١ لتر بالإضافة إلى لتر هدية، بسعر ٢٤.٩٥ ريال سعودي.
مسحوق غسيل تايد ٧ كيلو بسعر ٧٩ ريال فقط.
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