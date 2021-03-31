نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم على الأغذية لشهر رمضان عروض طازجة من هايبر بنده panda لمدة 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم حصرية بمناسبة شهر رمضان، حيث تم طرح عروض هايبر بنده على الأغذية الطازجة لمدة 3 أيام، والمتاحة للجمهور في فروع panda حتى نفاذ الكمية، هذا بجانب خصومات الجوالات والشاشات والأجهزة في موقع بنده و هايبر بنده اون لاين ، وهذا من بين ما نأتي به إليكم يوميًا من تخفيضات السعودية الجديدة على مختلف المنتجات والسلع الإستهلاكية.

عروض بنده اليوم على الأغذية لشهر رمضان تخفيضات طازجة من هايبر بنده panda لمدة 3 أيام

عروض بندة الاسبوعية في السعودية تعد أحد أفضل الخصومات المتجددة داخل المملكة، حيث لا تقتصر تخفيضات بنده فقط على الخصومات الأسبوعية، بل تطرح بندة أيضًا منتجات خاصة من خلال التطبيق الخاص بها هذا بالإضافة إلى بندة عروض الفيسبوك التي تستمر معكم لمدة 3 أيام، ، ونضيف عليها العروض الجديدة لبنده المتاحة حتى يوم الثلاثاء 24 شعبان.

عروض بنده اليوم

نقدم في التالي عروض فاكهة المانجو الجديدة في بندة السعودية:

مانجو زبده يمني بسعر 8.95 ريال سعودي.

مانجو تومي يمني بسعر 10.95 ريال سعودي.

مانجو تومي جاران بسعر 8.95 ريال سعودي.

مانجو تيمور يمني بسعر 15.95 ريال سعودي.

مانجو بادامي هندي بسعر 19.95 ريال سعودي.

عروض بنده

في الفقرة التالية نذكر لكم عروض هايبر بنده اليوم الخاصة بالشهر الفضيل على اللحوم وخاصةً المنتج المحلي من لحم الخروف النعيمي، تبدأ من اليوم الأحد 15 شعبان ، وتنتهي في مساء يوم الثلاثاء 17 شعبان 1442:

قطع خروف نعيمي بالعظم، بسعر 67.95 بدلًا من 88.95 ريال سعودي للكيلو.

كتف خروف نعيمي، بسعر 69.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي للكيلو.

فخذ خروف نعيمي، بسعر 69.95 بدلًا من 90.95 ريال سعودي للكيلو.

بنده

أسعارالأسماك في بندة وهايبر بندة تجدوها في السطور التالية بكافة التخفيضات المطروحة عليها من بندة وهايبر بندة ، وخاصةً في موسم الربيع الذي يقبل فيه العديد من أبناء الوطن العربي على تناول سمك الرنجة المدخن:

سمك هانج رنجة مدخن عمارة أردني، بسعر 34.50 بدلًا من 54.50 ريال سعودي للكيلو.

سمك شعور كبير، بسعر 20.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي للكيلو.

انتهينا اليوم من توضيح خصومات بنده اليوم على الأطعمة والمنتجات الغذائية حتى 3 أيام، والتي تجدونها في اسواق بنده وكافة فروعها في السعودية، ولمعرفة أجدد التخفيضات والخصومات في كبرى السلاسل التجارية الشهيرة لبيع المنتجات الغذائية الإستهلاكية بالمملكة، قوموا بمتابعتنا وسنمدكم دائما بكل ما هو جديد.