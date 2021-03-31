نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الإعلان رسميًا عن OnePlus Watch بسعر 159 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإعلان رسميًا عن OnePlus Watch بسعر 159 دولار وهو الخبر المنتظر لمحبي إصدارات تلك الشركة والتي قررت الدخول في عالم الساعات الذكية من خلال أحدث إصداراتها OnePlus Watch والتي تحتوي على العديد من المميزات والمواصفات التي سنقوم باستعراضها من خلال السطور التالية.

الإعلان رسميًا عن OnePlus Watch بسعر 159 دولار

قامت شركة OnePlus بصنع ساعة ذكية تختلف عن مثيلاتها في الأسواق وأهم مواصفاتها تكون كالتالي:

· تم صنعها من الفولاذ مقاوم الصدأ، وقياسها 46 مليمتر، ويوجد بها زرين بالجانب في أحدهم شعار شركة OnePlus.

· الشاشة المختارة للساعة من نوع OLED الشهير مع قياس 1.39 بوصة ودثة 326 بكسل مع الزجاج الياقوتي.

· ستتوفر الساعة بلونين الفضي والأسود.

· تأتي الساعة بذاكرة عشوائية 1 جيجابايت، وبذاكرة تخزين 4 جيجابايت.

· تتواجد في الساعة مكبرات صوت مدمجة لتجربة صوت مميزة.

· تحتوي على إمكانية تشغيل الشبكة اللاسلكية وgps وبلوتوث ولا تحتوي على خيار خلوي.

· يوجد بها وحدة تخزين مخصصة للموسيقى تصل إلى إمكانية تخزين 500 أغنية.

مميزات ساعة OnePlus Watch الذكية

بعد الإعلان رسميًا عن OnePlus Watch بسعر 159 دولار والمميزات التي ستحتوي عليها الساعة الذكية لتكون كالتالي:

· التصميم الخاص بالساعة دائري مشابه للساعات العادية، وذلك حتى تصنع الاختلاف بينها وبين الشكل المخصص لساعات Apple وساعات Oppo.

· نظام الشحن الخاص بالساعة Warp Charge الشهير في الشركة المصنعة، والذي تعد الشركة من خلاله باستمرار عملها أسبوع بعد شحنها لفترة 20 دقيقة فقط، كما صرحت الشركة أن الساعة يمكن أن تستمر لأسبوعين بعد الشحنة الواحدة، وعند الإستخدام أكثر تصل لأسبوع.

· تقوم بتوفير 110 وضع للتمرين وأكثر وتلك خدماتها للياقة البدنية.

· تأتي الساعة مع مكونات مقاومة للغبار والماء تتوافق مع معيار IP68.

· يمكن توصيلها بأجهزة التلفاز.

· ستتوفر الساعة قريبًا لمحبي إقتناء هذا النوع من التقنية، كما أعلنت الشركة أن هناك نسخة خاصة ستكون مصنوعة من سبيكة الكوبالت الأقوى من الفولاذ.