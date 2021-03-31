نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم بتخفيضات كبرى على منتجات أسواق العثيم السعودية othaim في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم نقدمها حصريا على المنتجات الغذائية في أسواق العثيم othaim ، وهذا بخصومات هائلة في كافة فروع العثيم ماركت بالسعودية، فمتاح تخفيضات على المأكولات، والمشروبات، واللحوم، والأسماك، بجانب خصومات اسعار الجوالات والأجهزة الكهربائية، كل هذا وأكثر تجدوه معنا في مهرجانات تخفيضات السعودية في العثيم.

عروض العثيم اليوم بتخفيضات كبرى على منتجات أسواق العثيم السعودية othaim

العثيم عروض تهتم دوما بتقديم كل ما هو جديد وحصري من منتجات ذات جودة عالية، وبأسعار معقولة نسبيًا، ولذا نجد العثيم مول من أشهر المحلات التجارية في المملكة، نظرًا لما يتميز به من تخفيضات متجددة، والتي تستمر هذا الأسبوع حتى مساء الثلاثاء الموافق 24 شعبان 1442.

عروض العثيم

في التالي تخفيضات العثيم الحصرية على منتجات شهر رمضان بأسعار مخفضة:

دجاج ساديا مجمد 7×1200جرام + هدية، بسعر 64.95 بدلًا من 99 ريال سعودي.

شراب تونو توت مركز 710 مللي، بسعر 8.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

ارز ابو كاس بسمتي وزن 10 كيلو، بسعر 53.95 بدلًا من 83.95 ريال سعودي.

زيت شمس دوار الشمس 2×1.5 لتر، بسعر 19.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

العثيم

خصومات سوبر ماركت العثيم المعروضة في التالي تشمل كافة أسعار الخضراوات الطازجة ذات الجودة العالية:

كيلو ملفوف محشي بسعر 1.95 ريال سعودي.

كيلو فلفل اصفر/ احمر بسعر 7.95 ريال سعودي.

كيلو بطاطس بسعر 2.25 ريال سعودي.

كيلو ثوم بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو خس الايس بيرج بسعر 3.95 ريال سعودي.

كيلو زنجبيل بسعر 6.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

النقاط التالية توضح أفضل الخصومات المقدمة من ماركت العثيم على الفاكهة الطازجة المتنوعة في عروض العثيم الاسبوعية :

كيلو مانجو يمني قلب الثور بسعر 7.95 ريال سعودي.

كيلو عنب ابيض بسعر 7.95 ريال سعودي.

كيلو بخاري احمر بسعر 7.95 ريال سعودي.

كيلو كمثرى بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو مانجو تيمور بسعر 9.45 ريال سعودي.

كيلو كمثرى بسعر 5.95 ريال سعودي.

علبة فراولة بسعر 2.95 ريال سعودي.

حبة اناناس بسعر 5.95 ريال سعودي.

هنا نكون قد انتهينا من تقديم عروض العثيم اليوم على الأغذية من أنواع متعددة متاحة في العثيم سوبر ماركت بالسعودية، وانتظرونا في جديد التخفيضات والخصومات من مختلف السلاسل الشهيرة بالمملكة.