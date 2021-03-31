نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 وحلم السحب على جائزة الـ 250.000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوم واحد فقط يفصلنا عن الإعلان عن إسم الفائز بجائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي الجديدة من مسابقة الحلم 2021، حيث تتواصل طلبات الاشتراك من جميع الدول عبر طرق الاشتراك الأساسية، ويأمل كل مشترك أن يكون الحظ من نصيبه تلك المرة للفوز بالجائزة وتحقيق حلمه، في الوقت الذي أنهت إدارة المسابقة جميع الترتيبات الخاصة بالسحب الذي قوم به الإعلامي السوري مصطفى الأغا على الهواء مباشرةً عبر برنامجه صدى الملاعب على فضائية إم بي سي، وسيتم الاتصال بالفائز وتهنئته والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به، من أجل تسليمه الجائزة.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

ومازالت الفرصة مواتية حتى الآن أمام الكثيرين من أجل الاشتراك في السحب الجديد في مسابقة الحلم على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، لاسيما وان تلقي طلبات الاشتراك ستكون متاحة حتى مساء الغد من خلال طرق الاشتراك الأساسية، ومنها الاتصال على الرقم المرادف لدولتك من بين أرقام الاتصال المدرجة بالصور التالية وفق سعر دقيقة المحمول لك مشغل:

أو الاشتراك من خلال إرسال كلمة حلم أو deram أو reve على نفسك الأرقام والإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح.

الاشتراك من خلال التطبيقات الإلكترونية

كما يمكنك الاشتراك من خلال الطرق الجديدة المُستحدثة مؤخرًا ومنها التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لـ مسابقة الحلم وتعبئة النموذج المتاح عبره من بيانات شخصية ورقم جوال وخلافه، ثم الضغط على موافق أو إرسال، كما يمكنك الاشتراك من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته على جوالك، ثم ملء جميع البيانات المطلوبة، وكتابة رقم موبايلك مسبوقًا بكود الدولة، كما هو موضح بالصورة التالية:

جوائز المسابقة تتخطى حاجز الـ 3.5 مليون دولار

جدير بالذكر أن جوائز mbc dream هذا العام تتخطى حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، لُتعد الأضخم منذ انطلاقها قبل عدة سنوات، ويتم توزيعها على عدة سحوبات متتالية مقسمة على مواعيد مختلفة من العام، والسحب المنتظر هو السحب الثاني بعد السحب الأول الذي فاز بها المواطن الأردني محمد اللباني بقيمة 125.000$، أما السحب الأكبر فيها فهو سحب الحلم الأكبر في نهاية العامة على جائزة مليون دولار.