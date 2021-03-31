نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية شهر رمضان المبارك 2021 /1442 والإجازات الرسمية في رمضان هذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ العد التنازلي لإستقبال شهر رمضان المبارك حيث أنها أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الفضيل، ويبحث العديد من المسلمين حول العالم عن إمساكية شهر رمضان المبارك وأول أيام الشهر وأهم الإجازات الرسمية في شهر رمضان هذا العام 2021 /1442 حيث يعتبر شهر رمضان المبارك شهر مميز جدا لدي المسلمين في جميع أنحاء العالم ولهذا الشهر طقوس خاصة جدا كما أنة شهر القرآن والصيام والقيام واحب الأشهر الي أهل الأرض.

إجازات شهر رمضان 2021/1442

نقدم لحضراتكم إمساكية شهر رمضان 2021 /1442 حسب التوقعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية والإعلان عنها رسميا، ونقدم لحضراتكم مواعيد الإجازات الرسمية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث حيث يشهد رمضان هذا العام 6 إجازات رسمية نستعرضها مع حضراتكم

يوم الأحد 25 أبريل الموافق 13 من رمضان يوافق عيد تحرير سيناء.

يوم السبت 1 مايو الموافق 19 من رمضان يوافق عيد العمال.

ونتيجة ترحيل الإجازات الدينية والرسمية الي نهاية الأسبوع تصبح أيام الإجازات كالتالي

عيد تحرير سيناء الاجازة يوم 29 أبريل /17 رمضان.

إجازة عيد العمال يوم 6 مايو /25 رمضان.

وبالتالي يكون يوم الجمعة والسبت أيضا عطلة.

إمساكية شهر رمضان المبارك 2021/1442

نستعرض معكم مواعيد الآذان للصلوات الخمس في شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، حيث يشهد رمضان هذا العام إعادة فتح المساجد لإستقبال المصليين بعد غلقها العام الماضي نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ويتاهب العديد من المسلمين لزيارة المساجد وأداء الصلوات في جماعة واليكم إمساكية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2021/1442

أول أيام شهر رمضان 13 أبريل 2021.

مدة الصوم بالساعات 14 ساعة و41 دقيقة.

أذان المغرب 6.21.

أذان العشاء 7.42.

السحور الساعة 1.40.

الإمساك الساعة 2.40.

الشروق الساعة 5.30.

الظهر الساعة 11.55.

العصر الساعة 3.30.

قد تختلف مواعيد الآذان والإقامة من مكان الي آخر ومن دولة الي أخري، ولاكن جميع المسلمين حول العالم يقومون بالصيام منذ الفجر حتي غروب الشمس وسماع أذان المغرب.