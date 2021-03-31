شوف عروض رمضان على السلع الغذائية من العثيم المملكة السعودية

عروض رمضان على السلع الغذائية من العثيم المملكة السعودية، مع أقتراب موعد شهر بدأت أشهر المتاجر بالمملكة السعودية بتقديم العديد من العروض والمنتجات على كافة المنتجات والسلع بمناسبة هذا الشهر المبارك، من أهم هذه المتاجر العثيم، حيث قدم عروض وتخفيضات مميزة على جميع المنتجات في كافة الفروع الخاصة به في المملكة.

عروض رمضان على السلع الغذائية من العثيم المملكة السعودية

أخترنا لكم مجموعة من أفضل عروض العثيم لشهر رمضان من السلع الغذائية الهامة جداً لهذا الشهر والمجمدات من اللحوم البيضاء والحمراء والأطعمة السريعة الجاهزة على التحميل وغيرها.

عروض رمضان أسواق العثيم على اللحوم المجمدة

برجر دجاج بالبقسماط من شركة هرفي، ورن 672 جرام، بسعر 19.95 ريال بدلاً من سعر 25.25 ريال.

لحم غنم مفروم من شركة امريكانا، وزن 400 جرام، بسعر 4.75 ريال بدلاً من سعر 8.95 ريال.

لحم مفروم بقري من شركة الانعام السعودية، وزن 400 جرام، بسعر 2.75 جرام بدلاً من 3.75.

كبة شامي بحشو لحم الدجاج، من شركة شامي، وزن 450 جرام، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 21.95.

ناجتس دجاج من شركة امريكانا، وزن 750 جرام، بسعر 21.95 ريال بدلاً من سعر 30.50 ريال.

نقانق مصنوعة من لحم الدجاج من شركة دو فرانكفورت، وزن 400 جرام، بسعر 4.75 ريال بدلاً من 7.25 ريال.

برجر مصنوع من اللحم البقري جامبو، من شركة امريكانا، 10 قطع، بسعر 21.95 ريال بدلاً من سعر 32.95 ريال.

نقانق مصنوعة من لحم الدجاج مع حشو الجبن، من شركة doux، وزن 400 جرام، بسعر 4.75 ريال بدلاً من 7.25 ريال.

دجاج مجمد من شركة doux، وزن 1200 جرام، بسعر 13.95 ريال بدلا من سعر 17.25 ريال.

صدور دجاج من شركة ساديا انصاف، وزن 250 جرام، بسعر 36.95 ريال بدلاً من 60 ريال.

عروض وتخفيضات العثيم على الخضروات المجمدة

كيس بامية مجمدة من شركة مونتانا زيرو، وزن 400 جرام، بسعر 7.95 ريال بدلاً من سعر 9.95 ريال.

كيس خضار مشكل من شركة امريكانا، وزن 900 جرام، بسعر 10.95 ريال بدلاً من سعر 15.95 ريال.

كيس سبانخ مجمدة، من شركة السنبلة، وزن 400 جرام، بسعر 2.50 ريال بدلاً من سعر 3.50 ريال.

كيس خضار مشكل من شركة امريكانا، وزن 450 جرام، بسعر 4.95 ريال بدلاً من سعر 9.25 ريال.

كيس بزلاء مجمدة من شركة امريكانا، وزن 900 جرام، بسعر 10.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

كيس ملوخية خضراء، من شركة مونتانا، وزن 400 جرام،بسعر 4.15 ريال بدلاً من سعر 5.50 ريال.

ملوخية خضراء من شركة السنبلة، وزن 400 جرام، بسعر 3.95 بدلاً من سعر 6.95 ريال.

تخفيضات وعروض السلع الغذائية

كيس سكر ناعم من شركة ابو فهد، وزن 10 كيلو، بسعر 18.95 ريال بدلاً من سعر 33.95 ريال.

كيس أرز بسمتي من شركة أبوكاس، وزن 10 كيلو، بسعر 53.95 ريال بدلاً من سعر 83.95 ريال.

زيت زيتون بكر من شركة اراف، وزن 2 لتر، بسعر 48.95 ريال بدلاً من سعر 64.50 ريال.

علبة سمن نباتي، من شركة مازولا، وزن 1 لتر، 16.95 ريال بدلاً من 19.50.

كيس سكر ناعم من شركة الأسرة، وزن 10 كيلو، بسعر 27.95 ريال بدلاً من سعر 35.50 ريال.

كيس أرز بسمتي من شركة شعلان، وزن 20 كيلو، بسعر 141 ريال، بدلاً من سعر 149.75 ريال.

كيس معكرونة من شركة العلالي، وزن 450 جرام، بسعر 3.55 ريال بدلاً من سعر 4.55 ريال.

كيس شعرية من شركة قودي، وزن 250 جرام، بسعر 3.45 ريال بدلاً من سعر 4.95 ريال.