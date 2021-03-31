شوف تخفيضات الطعام هايبر بندة لشهر رمضان المملكة السعودية

تخفيضات الطعام هايبر بندة لشهر رمضان، يقدم هايبر بندة عروضه الأسبوعية لعملائه الكرام، وهناك الكثير من العروض والخصومات التي تصل إلى 50% هذا الأسبوع لشهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم أعاده الله على الأمة الإسلامية بخير.

تخفيضات الطعام هايبر بندة لشهر رمضان المملكة السعودية

تقدم جميع الفروع لمجموعة أسواق هايبر بنده العديد من العروض على جميع المنتجات الغذائية مثل اللحوم والدجاج والزيوت والأرز وغيرها الكثير من المواد الغذائية.

تخفيضات الطعام هايبر بندة لشهر رمضان عروض اللحوم

لحم برازيلي بقري مفروم قليل الشحم كيلو جرام بسعر 26.95 ريال سعودي.

لحم عجل قطع بالعظام كيلو جرام بسعر 37.95 ريال سعودي.

لحم أكتاف العدل خالية من العظام كيلو جرام بسعر 47.95 ريال سعودي.

لحم بقري روستو برازيلي كيلو جرام بسعر 32.95 ريال سعودي.

لحم برازيلي كولومبي بقري ستروجانوف كيلو جرام بسعر 33.95 ريال سعودي.

برجر برازيلي بقري كيلو جرام بسعر 28.95 ريال سعودي.

لحم موزة غنم أسترالي كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي.

كفتة برازيلي بقري كيلو جرام بسعر 26.95 ريال سعودي.

برجر لحم بلدي 672 جرام بسعر 13.95 ريال سعودي.

مرتديلا بقري من أمريكانا سادة وبالزيتون وبالفلفل كيلو جرام بسعر 22.95 ريال سعودي.

برجر بقري 1344 جرام من ساديا بسعر 26.95 ريال سعودي.

برجر جامبو بقري ومدخن من ساديا بسعر 23.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده دجاج

برجر دجاج بالبقسماط كلاسيك من أمريكانا 1000 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.

شانكي الدجاج ناجتس بوب كورن من أمريكانا 750 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي.

دجاج تكا من أمريكانا 400 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.

نقانق دجاج من أمريكانا 10 قطع 340 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي.

دجاج دو بسعر 23.95 ريال سعودي للقطعتين، وسعر الكرتونة 94.95 ريال سعودي.

نقانق برازيلي بقري كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي.

طبق دجاج به دجاجتين بحجم 500 جرام للدجاجة من دجاج ال

أسياح بسعر 15.50 ريال سعودي.

أسياح بسعر 15.50 ريال سعودي. صدور دجاج فيليه من فقيه 500 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي.

دجاج من الأسياح 900 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي.

أرجل دجاج كاملة من الأسياح 500 جرام بسعر 4.75 ريال سعودي.

دجاجة كاملة بتتبيلة الأعشاب الإيطالي من اليوم 800 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي.

فخذ دجاج كاملة من اليوم 900 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.

قطع دجاج متنوع من اليوم 910 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.

صدور دجاج مدخنة من حلواني كيلو جرام بسعر 71.95 ريال سعودي.

صدور حبش مدخن من حلواني أخوان كيلو جرام بسعر 94.95 ريال سعودي.

برجر دجاج بالبقسماط من البلد 840 جرام بسعر 14.95 بسعر ريال سعودي.

مسحب دجاج من البلد 400 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي.

نواعم الدجاج من البلد 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد من ساديا القطعة 1100 جرام بسعر 25.95 ريال سعودي، وسعر الكرتونة بها 10 قطع 99.95 ريال سعودي.

صدر دجاج مجمد كيلو جرام من ساديا بسعر 18.95 ريال سعودي.

دجاجة كاملة مجمدة من ساديا القطعة 1500 جرام بسعر 27.95 ريال سعودي، والكرتونة بها 8 قطع بسعر 108.95 ريال سعودي.

فخذ دجاج طويل ورفيع 900 جرام من ساديا بسعر 15.95 ريال سعودي.

صدور دجاج مجمدة من ساديا 2500 جرام بسعر 38.95 ريال سعودي.

دجاج فيليه من أمريكانا 420 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده اسماك

سمك قاروص كيلو جرام بسعر 17.50 ريال سعودي.

جمبري نظيف كيلو جرام بسعر 59.95 ريال سعودي.

سمك بياض بلدي كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي.

سمك كنعد بلدي كبير كيلو جرام بسعر 59.95 ريال سعودي.

سمك حريد صغير كيلو جرام بسعر 22.95 ريال سعودي.

أصابع كابوريا كيلو جرام بسعر 26.95 ريال سعودي.

سمك سردين كيلو جرام بسعر 5.95 ريال سعودي.

جمبري مزارع كيلو جرام بسعر 26.95 ريال سعودي.

سمك سلمون كامل صغير نرويجي كيلو جرام بسعر 44.95 ريال سعودي.

زينجز روبيان بالبقسماط من أمريكانا 400 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي.

عروض هايبر زيوت وأرز

زيت زيتون من ساسو 800 مل بسعر 29.95 ريال سعودي.

زيت زيتون إختيار الشيف ساسو 500 مل بسعر 29.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر السوسن زجاجتين 500 كل بسعر 19.95 ريال سعودي.

زيت دوار الشمس وزيت صني وزيت نباتي حياة 1.5 لتر بسعر 9.95 للزجاجة الواحدة

سمن نقي من المراعي 400 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي.

سمن طبيعي نقي من فارم 800 جرام بسعر 34.95 ريال سعودي.

أرز مزة بسمتي من السفير 10 كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي.

أرز هندي بسمتي أبيض من أبو كاس 10 كيلو جرام بسعر 59.95 ريال سعودي.

أرز كرنل أبيض من جرين فارمز 10 كيلو جرام بسعر 54.95 ريال سعودي.

أرز سيلا بسمتي من بنجابي المهيدب 5 كيلو جرام بسعر 42.95 ريال سعودي.