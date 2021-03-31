شوف تخفيضات الهواتف وأجهزة المطبخ الكهربائية هايبر بندة

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تخفيضات الهواتف وأجهزة المطبخ الكهربائية هايبر بندة، أحدث العروض والتخفيضات على الهواتف من هايبر بندة، والخصومات التي تصل إلى 50% على الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ. تخفيضات الهواتف وأجهزة المطبخ الكهربائية هايبر بندة يقدم هايبر بندة الكثير من التخفيضات، وذلك لحلول شهر رمضان المبارك. تخفيضات الهواتف هايبر بندة لشهر رمضان هاتف سامسونج أي 2 بسعر 425 ريال سعودي.

هاتف ساميونج أي 12 بسعر 599 ريال سعودي.

هاتف ساميونج أي 71 بسعر 1299 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا 7 أي بسعر 879 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 7 أي بسعر 699 ريال سعودي.

هاتف سامسونج نوت 10 لايت بسعر 1499 ريال سعودي.

هاتف لينوفو كي 12 بسعر 499 ريال سعودي.

هاتف لينوفو نوت كي 12 بسعر 599 ريال سعودي.

هاتف أبل أيفون أس أي بسعر 1899 ريال سعودي.

هاتف أبل أيفون 12 برو ماكس 5299 ريال سعودي.

هاتف اتش سي ديساير 12 أس بسعر 399 ريال سعودي. تخفيضات أجهزة المطبخ الكهربائية هايبر بندة غلاية كهربائية من كينوود بسعر 89 ريال سعودي.

محضرة القهوة من جيباس بسعر 299 ريال سعودي.

خلاط مع المطحنة من مولينكس بسعر 139 ريال سعودي.

خلاط من فيليبس بسعر 79 ريال سعودي.

قلاية من تيفال بدون زيت بسعر 299 ريال سعودي.

قلاية من كولين بدون زيت بسعر 129 ريال سعودي.

قلاية من كليك أون بدون زيت بسعر 199 ريال سعودي.

محضرة طعام من براون بسعر 269 ريال سعودي.

فرامة من مولينكس بسعر 399 ريال سعودي.

فرامة لحوم من كليك أون بسعر 159 ريال سعودي.

طاهية الأرز من جيباس بسعر 69 ريال سعودي.

فرن كهربائي من جيباس بسعر 269 ريال سعودي.

مايكروويف من جيباس بسعر 169 ريال سعودي.

مايكروويف من كليك أون بسعر 255 ريال سعودي.

خلاط أي تي سي بسعر 64.50 ريال سعودي.

محضرة طعام من كولين بسعر 147.50 ريال سعودي.

غلاية ستانلس ستيل من كليك أون بسعر 32.50 ريال سعودي.

غلاية كهربائية من براون بسعر 109.50 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي من كولين بسعر 192.50 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت من فيليبس بسعر 259 ريال سعودي.

فرن كهربائي من أي تي سي بسعر 182.50 ريال سعودي.

مايكروويف وايت من وستنجهاوس بسعر 174.50 ريال سعودي.

خلاط 6 سرعات من كينوود بسعر 119 ريال سعودي.

صانعة ساندويتش من كينوود بسعر 74.50 ريال سعودي. طريقة عمل ماسك الكركم والموز لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق عمر شويل - جدة تخفيضات الهواتف وأجهزة المطبخ الكهربائية هايبر بندة - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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