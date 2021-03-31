نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم للأغذية حتى 6 ابريل 2021 ضمن عروض هايبر بنده hyper panda في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم في السعودية تتنوع دائما ما بين الأغذية والمشروبات، وكذلك عروض الجوالات في عروض هايبر بنده hyper panda ، كما نجد خصومات مستلزمات المطبخ والمنزل بصفة عامة متاحة ضمن عروض بندة الاسبوعية من panda ، وتخفيضات هذا الأسبوع تختلف عما سبقها بضمها مجموعة كبيرة من منتجات شهر رمضان المبارك، حيث تهتم بندة عروض بتوفير كافة إحتياجات المستهلكين في المملكة.

عروض بنده اليوم للأغذية حتى 6 ابريل 2021 ضمن عروض هايبر بنده hyper panda في رمضان

خصومات بنده اليوم مع كافة منتجات شهر رمضان نقدمها لكم على الأغذية البروتينية من اللحوم الحمراء والبيضاء، حيث يقبل العديد منا على شراء اللحوم في تلك الأيام لكونها العنصر الأساسي على كل موائد الإفطار في الشهر المبارك، و تخفيضات بنده اليوم تمتد حتى الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021، فلا تفوتوها.

بنده

تضم النقاط التالية أسعار اللحوم الحمراء في panda من كل الأنواع المحلي منها والمجمد:

لحوم بنده مفروم بقري برازيلي/ كولومبي مبرد، بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو.

مفروم بقري برازيلي/ كولومبي مبرد، بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو. مفروم/ مكعبات بقري استرالي مبرد، بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو في بندة هايبر .

. روستو بقري برازيلي/ كولومبي مبرد، بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو.

كفتة/ نقانق بقري استرالي مبرد، بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو.

كفتة/ نقانق بقري كولومبي مبرد، بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو.

شانك بون ان بالعظم استرالي مبرد، بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

لج بون ان بالعظم استرالي مبرد، بسعر 37.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض بنده

أما النقاط التالية فتشمل الأسعار المعلن عنها في عروض بندة اليوم على الأسماك والمأكولات البحرية:

فيليه سلمون بنده ، بسعر 66.95 ريال سعودي للكيلو.

، بسعر 66.95 ريال سعودي للكيلو. ستيك سمك سلمون بنده نرويجي، بسعر 55.95 ريال سعودي للكيلو.

نرويجي، بسعر 55.95 ريال سعودي للكيلو. جمبري بحري 60/50، بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو.

جمبري مطبوخ بحري 60/50، بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو.

هايبر بنده

تضم اسواق بنده كذلك تشكيلة متنوعه من الدجاج من مختلف شركات الدواجن الشهيرة في السعودية:

دجاج فاخر طازج اليوم 1000 جرام، بسعر 14.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي من متجر بنده .

. اسعار بنده على دجاج فاخر طازج اليوم 1100 جرام، بسعر 15.95 بدلًا من 21.50 ريال سعودي.

على دجاج فاخر طازج اليوم 1100 جرام، بسعر 15.95 بدلًا من 21.50 ريال سعودي. فيليه صدور الدجاج فقيه 1000 جرام، بسعر 29.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

تطرقنا اليوم إلى شرح مفصل لكل تخفيضات مجلة بنده الجديدة لهذا الأسبوع، والمتاحة جميعها داخل الفروع حتى نفاذ الكمية أو حتى يوم 18 شعبان 1442، فبادروا بالشراء قبل إنتهاء فترة عروض السعودية داخل المملكة.