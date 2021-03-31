شوف عروض جرير اليوم الأربعاء 31 مارس الموافق 18 شعبان عروض شهر الخير

نقدم لكم اجدد عروض جرير اليوم حيث هناك العديد من الأشخاص يبحثون علي العروض المقدمة من مكتبه جرير علي الأجهزة الإلكترونية حيث تتيح مكتبه جرير في عروضها جميع الهواتف المحمولة مثل أيفون وسامسونج ونوكيا وريلمي واجهره شاومي والعديد من الأجهزة الأخري وأيضا تقدم تخفيضات علي الاب توب و اجهزه الكمبيوتر والساعات حيث تقدم تخفيضات في جميع متاجرها بمناسبه شهر رمضان الكريم.

عروض جرير اليوم

تعد عروض جرير واحده من اهم العروض داخل المملكة العربية السعودية حيث تقدم لعملائها جميه الهواتف الذكية و الشاشات التليفزيونية والساعات حيث تقدم كل ذالك لعملائها بنصف السعر وسوف اذكر لكم اهم التخفيضات علي اهم اجهره المحمول واللابات والكمبيوتر في هذا المقال.

ومن اهم هذه العروض المقدمة:

تقدم عروض جرير اليوم تخفيضات علي لابتوب HP Notebook الذي يأتي ب 4 جيجا بايت رام بسعر 1.999 ريال سعودي بخصم 350 ريال سعودي

تقدم عروض جرير اليوم تخفيضات علي جميع أنواع الكمبيوتر بخصومات تصل إلي 26% تحت مسمي مع اقتراب شهر الخير عروض جرير غير.

كانت كل هذه اهم العروض المقدمة من جرير اليوم علي الأجهزة الذكية في المملكة العربية السعودية وقد قدمت لكم اهم العروض علي اهم المنتجات مثل الابات والكمبيوتر بتخفيضات تصل الي 26% بمناسبه شهر رمضان الكريم حيث تستمر عروض جرير اليوم لمده محدوده فقط أو حتي نفاذ الكميه المحددة من قبل متاجر جرير في المملكة العربية السعودية.