لو عندك نواة البلح أتحداكي أن ترميها بعد معرفة السبب

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عمر شويل - جدة نواة البلح أتحداكي أن ترميها بعد معرفة السبب، من الأشياء المهدور حقها تمامًا حيث لها العديد من الفوائد في أشياء كثيرة تخص الحياة العامة ولا يعرف أحد بهذه الفوائد كلها ويتم إلقاؤها هكذا عبثًا كما أن نواة البلح تحتوي على فوائد صحية وفوائد طبيعية وجمالية يجب الاستفادة منها.

وصفات طبيعية من نواة البلح أتحداكي أن ترميها

● لتكثيف شعر الحاجب يتم استخدام مسحوق نواة البلح مع زيت الخروع ويتم وضع الخليط على الحاجبين فهذا يعمل على تقوية شعر والحواجب وتكثيفها بشكل ملحوظ.

● يعد تحميص النواة وتفتيتها ناعم أحد المواد التجميلية وتستخدمه النساء كونه كحل طبيعي للعيون.

● استخدامها في تقوية الشعر وكذلك تنعيمه وتطويله وذلك عن طريق خلط مسحوق النواة مع زيت الزيتون ودهنه على الشعر فهذا يعمل على تقوية خصلات الشعر وتنعيمه وتطويله وحمايته من البثور و ترطيب فروة الرأس ومعالجة الشعر الجاف.

● لتقوية المناعة وللوقاية من نزلات البرد المختلفة يتم خلط ملعقة من عسل النحل مع مسحوق نواة البلح وتناول منه ملعقة يومياً.

فوائد أخرى لنواة البلح

لقد تعرفنا على وصفات لنواة البلح وسوف نذكر الآن بعض الفوائد الخاصة بمسحوق نواة البلح ومنها:

● تحتوي النواة على بعض الأحماض الأمينية التي تعمل على تفتيت الحصوات كما استخدمها القدماء المصريين.

● تسهم في التخفيف من الإصابة بمرض السكري والكبد والكلى.

● تحميصها وتبريدها وتفتيتها واستخدامها في صناعة القهوة.

● إضافة مسحوقها إلى العصير الطازج للإستمتاع بفوائدها الصحية.

● استخدامها مع ماسكات الوجه تقلل من ظهور تجاعيد الوجه وذلك بخلط البودر الخاص لنواة البلح مع بعض كريمات الوجه

والآن وبعد أن تعرفنا على استخدامات وفوائد نواة البلح أتحداكي إن ترمى نواه البلح بعد معرفة السبب، يمكنك الآن الاستفادة من جميع الخصائص والمكونات التي تحتوي عليها نواة البلح.