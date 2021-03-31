نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم othaim وأجدد التخفيضات لشهر رمضان بأقوى خصومات أسواق العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم من othaim المطروحة جديدًا بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأجدد التخفيضات المتاحة بأقوى خصومات أسواق العثيم الحالية في الصفقات الكبرى، فتجدون معنى تخفيضات على الجوالات والأجهزة بمختلف أنواعها، وذلك من كبرى الشركات العالمية وبأرخص الأسعار.

عروض العثيم اليوم othaim وأجدد التخفيضات لشهر رمضان بأقوى خصومات أسواق العثيم

عروض العثيم الترويجية تتطلعون عليها فيما يلي في الفقرات التالية من بين عروض السعودية لهذا الأسبوع، حيث تم طرح خصومات جديدة من العثيم عروض تحت شعار الصفقات الكبرى، وذلك على الأجهزة الإلكترونية والجوالات الذكية، وتمتد التخفيضات تلك في شهر شعبان 1442 ضمن احتفالات شهر رمضان.

عروض العثيم الاسبوعية

كما وعدناكم نعرض لكم في التالي خضومات othaim المتجددة على الأجهزة المتاحة حتى يوم 6 أبريل 2021:

طباخة ارز اي تي سي 1.8 لتر، بسعر 79 ريال سعودي.

محضر قهوة كولين 400 مللي، بسعر 99 ريال سعودي.

قلاية السيف صحية 4 لتر، بسعر 269 ريال سعودي.

سخان سندوتش بانيكس، بسعر 49 ريال سعودي.

مكنسة جيباس الكهربائية، بسعر 129 ريال سعودي.

في التالي نستعرض سويًا عروض اسواق العثيم على الأجهزة:

شاشة اور ال اي دي سمارت 58 بوصة، بسعر 1399 بدلًا من 1949 ريال سعودي.

مايكرويف كليك اون 20 لتر ديجيتال، بسعر 169 بدلًا من 299 ريال سعودي.

كولين قدر ضغط كهربائي 10 لتر، بسعر 299 بدلًا من 469 ريال سعودي.

أسواق العثيم

السطور في التالي بها سرد وافي لكافة خصومات العثيم ماركت في السعودية:

صانع طعام جيباس، بسعر 99 بدلًا من 160 ريال سعودي.

قطاعة خضار كينوود، بسعر 99 بدلًا من 171.35 ريال سعودي.

خلاط كولين 350 واط، بسعر 69 بدلًا من 108.43 ريال سعودي.

مفرمة ملوخية هومر، بسعر 89 بدلًا من 119 ريال سعودي.

مفرمة لحم جيباس، بسعر 149 بدلًا من 194.35 ريال سعودي.

عصارة حمضيات هومر، بسعر 69 بدلًا من 119 ريال سعودي.

العثيم مول

فرن اي تي سي كهربائي 45 لتر، بسعر 199 بدلًا من 328.57 ريال سعودي.

ميكروويف نيكاي 30 لتر، بسعر 289 بدلًا من 414 ريال سعودي.

ميكروويف هومر كهربائي 20 لتر، بسعر 179 بدلًا من 257.39 ريال سعودي.

فرن نيكاي كهربائي 45 لتر، بسعر 179 بدلًا من 327.75 ريال سعودي.

فرن كولين كهربائي 45 لتر، بسعر 229 بدلًا من 359 ريال سعودي.

العثيم

في التالي نقدم تخفيضات العثيم على الجوالات في عروض العثيم للجوالات :

جوال ايفون 12 سعة 128 جيجا، بسعر 3549 ريال سعودي.

سعة 128 جيجا، بسعر 3549 ريال سعودي. جوال ايفون 12 سعة 256 جيجا، بسعر 4049 ريال سعودي.

12 سعة 256 جيجا، بسعر 4049 ريال سعودي. جوالات Huawei سعة 128 جيجا، بسعر 4699 ريال سعودي.

سعة 128 جيجا، بسعر 4699 ريال سعودي. جوال هواوي سعة 256 جيجا، بسعر 4849 ريال سعودي.

سعة 256 جيجا، بسعر 4849 ريال سعودي. جوال هواوي نوفا 7 اي سعة 128 جيجا، بسعر 3549 ريال سعودي.

جوال هواوي 9 اي، بسعر 999 ريال سعودي.

9 اي، بسعر 999 ريال سعودي. جوال nokia 5310 ، بسعر 199 ريال سعودي.

5310 ، بسعر 199 ريال سعودي. جوال نوكيا 6300، بسعر 209 ريال سعودي.

6300، بسعر 209 ريال سعودي. جوال تكنو كي اي 5، بسعر 350 ريال سعودي.

جوال لافا اي ار اي اس 61، بسعر 249 ريال سعودي.

عروض العثيم الالكترونية عرضناها اليوم بأسعارها في الصفقات الكبرى من سوبر ماركت العثيم ، بخصومات مستمرة حتى 30 مارس 2021، الموافق 17 شعبان 1442، فاغتنوا الفرصة قبل نفاذ الكمية في منافذ البيع المعلنة.