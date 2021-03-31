شوف عروض العثيم اليوم على الأغذية بكل أنواعها تحت شعار أسواق العثيم othaim في شهر الخير عروضنا غير

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم على الأغذية والمكسرات لشهر رمضان تحت شعار أسواق العثيم othaim “في شهر الخير عروضنا غير”، فنجد العثيم يضم أفخر أنواع المكسرات والأغذية الممتازة الجودة، وكذلك مختلف أنواع الأطعمة التي تصلح للتخزين في الشهر الفضيل، وهذا لمن يفضلون تجهيز الأكلات للإفطار بشكلٍ مسبق، ومن هنا أطلقت المحلات الكبرى أقوى خصومات السعودية على السلع لإسعاد عملائها.

عروض العثيم اليوم على الأغذية تحت شعار أسواق العثيم othaim في شهر الخير عروضنا غير

عروض العثيم الترويجية على الأغذية والسلع التموينية الخاصة بالشهر المبارك من حبوب، ومكسرات، وتوابل، تعد بالسلع اللازم وجودها في كل منزل، ولهذا نقدم لكم عروض العثيم الاسبوعية على ما يقدمه من منتجات بأسعار حصرية في شهر مارس وابريل.

أسواق العثيم

بدأت من جديد تخفيضات العثيم الخاصة بمنتجات هذا الأسبوع في الفروع، والتي تستمر حتى 24 شعبان 1442، الموافق 6 ابريل 2021:

كورن فليكس كلوجز 1 كجم، بسعر 18.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.

كورن فليكس كلوجز كوكو بوبس شوكوس 375 جم، بسعر 15.95 ريال سعودي.

عسل لانجنيز 1 كجم، بسعر 59.95 بدلًا من 74.50 ريال سعودي.

مكرونة بانزاني 500 جم، بسعر 3.75 بدلًا من 6.95 ريال سعودي.

عروض العثيم

نسرد لكم تخفيضات العثيم المطروحة لمدة 3 أيام فقط تنتهي اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021:

شراب سن كويك برتقال مركز 700 مل، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 21.50 ريال سعودي.

شراب تانج برتقال مركز 2 كجم، بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 61.95 ريال سعودي.

شربة الشوفان كويكر 500 جم، بسعر 5.95 ريال سعودي بدلًا من 10.50 ريال سعودي.

لبنة تشير لاند كاملة الدسم 2.75 كيلو، بسعر 47.95 ريال سعودي.

لبنة تشير لاند كاملة الدسم، بسعر 17.95 ريال سعودي للكيلو.

دقيق كويتي 60×1 كيلو، بسعر 28.95 ريال سعودي.

العثيم

خصومات العثيم مول في السعودية هي ما سنعرضه في التالي على الخضراوات والفاكهة:

كيلو برتقال عصير، بسعر 2.45 ريال سعودي.

كيلو تفاح اخضر، بسعر 5.95 ريال سعودي.

علبة فراولة، بسعر 2.95 ريال سعودي.

كيلو مانجو تيمور، بسعر 9.95 ريال سعودي.

كيلو كمثرى روز ماري، بسعر 5.45 ريال سعودي.

كيلو تفاح احمر، بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو عنب ابيض، بسعر 7.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

كما نعرض في السطور التالية ما يقدمه العثيم عروض على المكسرات والتسالي لشهر رمضان:

كيلو لوز ني، بسعر30.95 ريال سعودي.

قمر الدين السعيد 400 جم، بسعر 7.25 ريال سعودي.

كيلوجوز هند بودرة، بسعر 13.95 ريال سعودي.

تين مجفف 200 جم، بسعر 5.50 ريال سعودي.

كيلو زبيب، بسعر 10.95 ريال سعودي.

قد إنتهينا بهذا من تقديم تخفيضات العثيم ماركت على مستلزمات شهر رمضان من أغذية، ومكسرات، وفاكهة، وخضراوات، حيث تتوفر السلع في سوبر ماركت العثيم و العثيم اون لاين لفترة محدودة وحتى نفاذ الكمية.