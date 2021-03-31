شوف عروض جرير اليوم المكتبية تصل بتخفيضاتها الى 56% تنزيلات على الأدوات المكتبية وآلات التغليف

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عروض جرير اليوم المكتبية، تمتلك jarir bookstore مكتبة جرير في السعودية الكثير من الفروع داخل المملكة وخارجها، ودائما ما تسعى مكتبات جرير لتحقيق رغبات جميع العملاء، ولذلك يتوافر في هذه المكتبات جميع الادوات المدرسية التي يحتاجها الطلاب، كما يتوافر أيضاً أقسام كبيرة للأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة الكمبيوتر وجميع الأقسام يوجد عليها خصومات هائلة مثل عروض الجوالات في جرير، و تنزيلات العاب جرير، و عرض ايفون اكس جرير، مع تنزيلات لابتوب جرير و جرير ايباد برو و أيضا اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير. عروض و تخفيضات جرير الاسبوعية بطاقة سامبا جرير بلغ سعر جي بي سي فيوجن 3000 ال ايه آلة تغليف حراري 809 ريال سعودي بدلاً من سعر 890 ريال سعودي.

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