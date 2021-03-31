شوف عروض بنده الأسبوعية على المنتجات العضوية والمشروبات

عروض بنده الأسبوعية المميزة وحقاظ على صحة المواطنين ومحبي المنتجات العضوية يقدم هايبر بنده تشكيلة متنوعة منها وبأسعار جيدة، ومنها 200 جم من البسكويت العضوي انتاج ويلينس ب 14،95 ريال، فول سوداني عضوي حامض يوم إرث 85 جم ب 12،95 ريال، زيت زيتون عضوي الجوف 500 مل ب 17،95 ريال، كاتشب الطماطم العضوي بدون سكر مضاف ولسوم 325 جم ب 13،95 ريال، مايونيز عضوي خالى من البيض ولسوم ب 14،95 ريال، مايونيز لايت فرشلي ب 8،95 ريال، مايونيز خفيف قودي ب 11،95 ريال، كينوا أبيض لايف ب 19،95 ريال، حبوب الكينوا 3 ألوان ب 28،95 ريال، صلصة اللحم الخفيفة فرشلي ب 7،95 ريال، خل التفاح عضوي بالنكهات أورجانتي ب 19،95 ريال.

عروض بنده الأسبوعية على المنتجات العضوية والمشروبات

2+1 مرونة عضوية 500 جم ب 14،95 ريال، رمضانك صحي مع منتجات بتري وتشمل زيدة بيتري ب 44،95 ريال، فانيلا بتري ب 44،95 ريال، جوز بتري ب 48،95 ريال، فول سوداني ب 18،95 ريال، سكر الفاكهة حدائق أورينت 400 جم ب 13،95 ريال، محلي ستيفيانا 125 جم ب 11،95 ريال، محلى منخفض السعرات الحرارية تروبيكانا سلم ب 12،95 ريال، رقائق الألياف عضوي خالى من الجلوتين ولسوم ب 16،95 ريال، أكياش شاي عضوي إنجليزي كليبر ب 12،95 ريال، عصير عضوي سن بلاست ب 12،95 ريال.

عروض هايبر بنده العضوية

أكياس شاي عضوي منقع كليبر ب 15،95 ريال، رقائق الشوفان بورج 500 جم ب 17،95 ريال، عصير عضوي هولينجز لتر ب 13،50 ريال، عصير عضوي سن بلاست ب 12،95 ريال، حليب عضوي كامل ب 9،95 ريال، حليب عضوي كامل ب 6،95 ريال، شراب برتقال الربيع 18 حبة ب 25،95 ريال، 3 آيس كوفي سيتي كافي ب 7،95 ريال، كابتشينو ستاربكس ب 9،95 ريال، 2 حبة من عصير الصافي ب 6،95 ريال.