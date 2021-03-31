نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف طريقة عمل عجينة السمبوسة بـ4 مكونات بسيطة واحلي من الجاهزة في 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة السمبوسة 2021، يتم البحث بشكل مكثف عن طريقة عمل السمبوسة في البيت، وهذا مع اقتراب موعد شهر رمضان 2021 المبارك، وسنوافيكم بتفاصيل وصفة عجينة السمبوسة والتي تعد من أفضل الاكلات علي مائدة رمضان، حيث يمكن إعدادها بأي انواع حشو، سواء كان حلو او حادق، تابعونا للمزيد حول خطوات عجينة السمبوسك بالتفصيل.

طريقة عمل عجينة السمبوسة 2021

يمكنك البدء في إعداد عجينة السمبوسك في المنزل بكل سهولة ويسر باستخدام المقادير المتوافرة في كل بيت، والمكونات هي:

3 كوب دقيق ابيض

1.5 كوب ماء

1.5 معلقة صغيرة ملح طعام

1.5 معلقة كبيرة زبدة نباتي او حيواني

خطوات تحضير عجينة السمبوسك

ضعي الماء بالقدر علي نار متوسطة واضيفي عليه الملح والزبدة، واتركيه حتي الغليان ضعي الدقيق في القدر واطفئي النار، يجب الاستمرار في التقليب حتي تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض، ولا يجب أن يكون هناك اي تكتلات بالخليط يترك الخليط ليرتاح بضعة دقائق قبل أن يتم عجنه باليد حتي يتجانس عليكي الآن ان تقومي بفرد العجين، وهذا علي سطح نظيف ومرشوش بالدقيق يتم فرد عجينة السمبوسك حتي تصبح رقيقة ثم يتم تقطيعها وتغليفها

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تحضير السمبوسة

بعد إعداد عجينة السمبوسة وتقطيعها، يمكنك أن تستعمليها فورا في إعداد السمبوسك، أو يمكنك تخزينها في الفريزر لحين الحاجة إليها.

والجدير بالذكر أن السمبوسة يتم إعدادها باستخدام العديد من انواع الحشو للاختبار من بينهم، مثل حشو اللحم والجبن والخضراوات والمكسرات والشوكولاتة وغيرهم الكثير.

وننصحك عند إعداد السمبوسة وقليها بالتأكد من أن الزيت ساخن بما يكفي حتي لا تتفتت عجينة السمبوسة، كما يجب اثناء تحضير عجينة السمبوسة أن تكون رقيقة جدا، حتي لا تصبح السمبوسك صلبة أكثر من اللازم بعد القلي.

وهذا كان مقالنا عن طريقة عمل السمبوسة أو السمبوسك، نتمنى أن يكون قد نال على إعجابكم، إذا كنتي تريدين أن تتعرف على طريقة عمل عجينة القطايف اضغطي على الرابط طريقة عمل عجينة القطايف في البيت 40 حبة في 30 دقايق، وإذا كنتي تريدين أن تتعرفي على طريقة عمل عجينة ال10 دقائق اضغطي على الرابط طريقة عمل عجينة ال10 دقائق السحرية، بصحة وعافية.