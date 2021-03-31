نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الاسبوعية ابتداء من 31 مارس 2021 ومكونات صندوق رمضان في المقال التالي

عروض بنده السعودية الاسبوعية،تعتبر متاجر هايبر بنده واحدة من أفضل متاجر المملكة العربية السعودية لما تقدمه من منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة فضلا عن تقديم عروض بنده الاسبوعية المتميزة بتخفيضات هائلة على المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية والإلكترونية ومنتجات العناية بالبشرة والشعر وغيرها، وبمناسبة شهر رمضان الكريم يقدم هايبر بنده هذا الأسبوع من تخفيضات شهر الخير ابتداء من 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442. عروض بنده السعودية الاسبوعية مفروم بقري برازيلي/كولومبي بسعر 21.95 يال سعودي للكيلو.

مفروم/مكعبات بقري أسترالي للكيلو بسعر 32.95 ريال سعودي.

روستو بقري كولومبي/برازيلي للكيلو بسعر 32.95 ريال.

كفتة /نقانق بقري كولومبي للكيلو بسعر 26.95 ريال.

كفتة /نقانق بقري أسترالي بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو.

رفيدي ربع خلفي بسعر 194.95 ريال سعودي.

رفيدي ربع أمامي بسعر 194.95 ريال.

خروف رفيدي 11/10 كيلو كامل بسعر 749.95 ريال سعودي .

خروف رفيدي نصف بسعر 379.95 ريال. عروض هايبر بنده ومكونات صندوق رمضان يقدم لكم هايبر بنده صندوق رمضان 1442 المكون من جميع أساسيات رمضان والذي يحتوي علي المنتجات التالية: شراب التوت المنعش توتي 710 مل.

طحين فاخر البيكر 2*1 كيلو.

معجون طماطم رنا 8*135 جم .

شوفان ابيض وايت هارفست 500 جم.

تمر خلاص فاخر الأصيل كيلو.

مكرونة رنا 400 جم.

زيت طبخ صني 1.5 لتر.

سكر ناعم الأسرة 2 كيلو.

خليط كريم الكراميل بيتي كروكر 69 جم.

حليب مجفف كامل الدسم الخير 900 جم.

أزر سيلا هندي ماركة التليفون 5 كيلو.

أكياس شاي ليبتون الأحمر 100 كيس. وللمزيد من العروض الاسبوعية بالمملكة العربية السعودية يمكنك متابعة عروض أسواق عبدالله العثيم لهذا الأسبوع بتخفيضات هائلة بمناسبة شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا بالمن والبركات. حساب المواطن نتائج الأهلية الدورة 41 شهر أبريل 2021 عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الاسبوعية ابتداء من 31 مارس 2021 ومكونات صندوق رمضان - ثقفني التخطي إلى المحتوى error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده السعودية الاسبوعية ابتداء من 31 مارس 2021 ومكونات صندوق رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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