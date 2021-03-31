نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم لا تفوتوها قبل نفاذ الكمية حتى 6 أبريل 2021 من هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم المتاحة في شهر ابريل على مختلف أنواع الأغذية بكبرى التخفيضات المحلية على المنتجات الغذائية اللازمة لشهر رمضان من هايبر بنده hyper panda ، حيث تتسم عروض هايبر بنده بمنافسة أسعار الأسواق الأخرى في المملكة، مما يصب في مصلحة المستهلك، وبالتالي يقبل على شراء ما يحتاجه من سلع غذائية وتموينة إستعدادًا لشهر رمضان الفضيل، أعاده الله علينا بالخير.

عروض بنده اليوم لا تفوتوها قبل نفاذ الكمية حتى 6 أبريل 2021 من هايبر بنده hyper panda

عروض بندة الاسبوعية تتنوع ما بين عروض الجوالات ، وخصوممات الأغذية ووالمشروبات، وتخفيضات الأجهزة الكهربائية، فبادروا باغتنام الفرصة ولا تفوتوها قبل نفاذ الكمية في اسواق بنده ، أو حتى يوم الثلاثاء القادم 6 أبريل 2021، الموافق 24 شعبان 1442.

بنده

أفضل المنتجات من بندة عروض السعودية تجدون أسعارها فيما يلي على دجاج ساديا :

دجاج مجمد ساديا وزن 1100 جرام، 2 حبة، بسعر 25.50 بدلًا من 31 ريال سعودي.

دجاج مجمد ساديا 10×1100 جرام، بسعر 116.95 بدلًا من 152.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد ساديا وزن 1300 جرام + ملوخية 400 جرام، بسعر 89.95 بدلًا من 117.95 ريال سعودي.

عروض بنده

تعد نخفيضات بنده اليوم على منتجات شركة حلواني اخوان كذلك من الخصومات الحصرية لدى منتجات بنده ، ونوافيكم بها في التالي:

برجر الدجاج/ بقري حلواني إخوان 1000 جرام، بسعر 19.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

1000 جرام، بسعر 19.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي. برجر دجاج/ بيف جامبو حلواني أخوان 900 جرام، بسعر 21.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

900 جرام، بسعر 21.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي. مفروم دجاج/ بقري قليل الدهن حلواني 400 جرام، بسعر 16.95 بدلًا من 23.90 ريال سعودي.

هايبر بنده

نقدم في التالي تخفيضات بنده panda على كافة أغذية الكبير الشهيرة في المملكة:

تندر صدر الدجاج الكبير 1 كيلو، بسعر 22.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.

برجر دجاج مغلف بالخبز الكبير 8 حبات 400 جرام، بسعر 9.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

فيليه الدجاج الدجاج الشهي الكبير 465 جرام، بسعر 17.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

خصومات اسواق بنده متاحة حتى يوم 6 أبريل 2021، وقد عرضنا لكم منها عروض هايبر بنده اليوم على منتجات اللحوم والدجاج من ساديا، والكبير، وحلواني اخوان، حيث نقدم لكم دومًا جديد عروض السعودية بشكل متجدد فور طرحها.