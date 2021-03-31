شوف عروض هايبر بنده السعودية اليوم الأربعاء 18 شعبان علي المنظفات والمنتجات الغذائية

عروض هايبر بنده السعودية اليوم ، تقدم أسواق بنده في السعودية خصومات وعروض بمناسبة حلول شهر رمضان، وتلك العروض تقوم بتجديدها إدارة هايبر بنده بشكل أسبوعي؛ لتلبي احتياجاتك المنزلية، وفي هذا المقالة نقدم عروض هايبر بنده السعودية اليوم الأربعاء الموافق 18 شعبان وحتي يوم الثلاثاء الموافق 24 شعبان هجرياً علي المنتجات الغذائية والمنظفات الصحية.



عروض هايبر بنده السعودية اليوم

يقدم هايبر بنده الكثير من خصومات بنده علي المنتجات الغذائية، تشمل الجبن واللحوم وأيضاً الفواكه والعديد من عروض هايبر بنده علي المنظفات الصحية، وسنتعرف علي أسعار هايبر بنده بعد التخفيضات في التالي:

عروض بنده علي الخضروات والفاكهة

كيلو من التفاح الأحمر الإيطالي بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو كمثري روزماري جنوب أفريقيا سعر 6.95 ريال سعودي.

كيلو برتقال أبو صرة مصري بلغ سعره 2.95 ريال سعودي.

من عروض هايبر بنده السعودية كيلو كيوي بسعر 9.95 ريال سعودي.

كيلو كيوي بسعر 9.95 ريال سعودي. كيلو جنزبيل صيني بسعر 7.50 ريال سعودي.

كيلو ملفوف أخضر محلي سعر 1.25 ريال سعودي.

من عروض هايبر بنده اليوم، كيلو بطاطس محلي 1.50 ريال سعودي.

كيلو بطاطس محلي 1.50 ريال سعودي. كيلو بصل أحمر وصل سعر 1.95 ريال سعودي.

250 جرام فطر مغربي 6.95 ريال سعودي.

400 جرام قمر الدين بسعر 5.95 ريال سعودي.

يقدم هايبر بنده السعودية اليوم خصم علي : كيلو عنب أحمر جنوب افريقيا 9.95 ريال سعودي.

خصم علي : كيلو عنب أحمر جنوب افريقيا 9.95 ريال سعودي. كيلو ثوم صيني 5.95 ريال سعودي.

2 كيلو بطاطا حلو مصري 9.95 ريال سعودي.

خصومات هايبر بنده بطيخ محلي 1.95 ريال سعودي.

بطيخ محلي 1.95 ريال سعودي. خس محلي 3.95 ريال سعودي.

عروض بنده علي المنتجات الغذائية

10 كيلو رز بسمتي شعلان بسعر 53.95 بدلاً من 78.50 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده زيت نباتي العربي و دوار الشمس (2*1.5 لتر ) بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 69.90 ريال.

زيت نباتي العربي و دوار الشمس (2*1.5 لتر ) بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 69.90 ريال. 2.5 كيلو من حليب بسعر 47.95 ريال بدلاً من 88.95 ريال سعودي.

من عروض هايبر بنده الأسبوعية، دجاج مجمد فقيه 2 قطعة بسعر 25.95 ريال سعودي.

الأسبوعية، دجاج مجمد فقيه 2 قطعة بسعر 25.95 ريال سعودي. 5 كيلو سكر 3 مجموعات للفرد بسعر 18.95 ريال بدلاً من 39.90 ريال سعودي وحدد هايبر بنده بحد أقصي للشراء 3 مجموعات للفرد.

عروض هايبر بنده علي المنظفات الصحية

يقدم هايبر بنده اليوم عروض علي منتجات المنظفات والعناية بأقل أسعار:

4.5:5 كيلو مسحوق غسيل تايد مركز بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 72.95 ريال.

من عروض هايبر بنده اليوم، 3 لتر منعم الأقمشة بسعر 30.95 بدلاً من 61.90 ريال سعودي.

3 لتر منعم الأقمشة بسعر 30.95 بدلاً من 61.90 ريال سعودي. 400 مل شامبو بانتين بسعر 8.95 ريال سعودي.

360 مل بلسم بانتين بسعر 8.95 ريال.

عروض هايبر بنده، 800 مل سائل غسيل الصحون فيري بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال.

800 مل سائل غسيل الصحون فيري بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال. 1.5 سائل غسيل الصحون بنده بسعر 17.50 ريال سعودي.

بسعر 17.50 ريال سعودي. سنوفا سائل غسيل الصحون 1 لتر بسعر 5.95 بدلاً من 11.95 ريال سعودي.

تلك أفضل عروض هايبر بنده السعودية اليوم .